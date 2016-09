Roberto Saviano mit M100-Medienpreis für Arbeit zur Mafia ausgezeichnet

Der italienische Enthüllungsjournalist Roberto Saviano ist am Donnerstag in Potsdam mit dem diesjährigen M100 Media Award ausgezeichnet worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, der seit Jahren unter Polizeischutz lebende Saviano sei wegen seines Mutes ein "leuchtendes Beispiel". "Dass der Mut einzelner so sehr bekämpft wird, zeigt, dass dieser Mut Dinge verändern kann", ergänzte Merkel.

Saviano hatte vor zehn Jahren nach aufwändigen Recherchen den journalistischen Roman "Gomorrha" über die Mafia und deren weitreichende globale Vernetzung mit der legalen Wirtschaft veröffentlicht. Seit dessen Erscheinen wird er bedroht und lebt unter Polizeischutz

Auch zur Preisverleihung in der Orangerie des Schlosses Sanssouci erschien Saviano unter hohem Sicherheitsaufwand. "Es bewegt mich, zu sehen, dass meine Arbeit über Italien hinaus Wert geschätzt wird", sagte Saviano im Anschluss an die Auszeichnung. "Der Preis ist aber nicht nur eine Ehrung, sondern er bedeutet auch Schutz."

"Wir alle können kaum ermessen, welche Ängste Sie erleiden", sagte Merkel. "Leider müssen wir feststellen, dass sich das Schicksal Roberto Savianos nicht irgendwo in der Welt abspielt, sondern mitten in Europa", fuhr die Kanzlerin fort.

Merkel erinnerte in ihrer Rede an die gegenwärtigen Einschränkungen der Pressefreiheit in der Türkei. Sie nannte beispielhaft den in seiner Heimat von der Justiz verfolgten Journalisten Can Dündar. Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" saß bei der Zeremonie im Publikum. "Die Pressefreiheit verdient ihren Namen nur, wenn sie gelebt werden kann", sagte Merkel.

Der Preis trage dazu bei, "Saviano in seiner Heimat ein Stück sicherer zu machen", sagte der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, in seiner Laudatio. "Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist für ihn nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern seine Lebensversicherung".

Saviano schreibe "mit dem Herzblut eines jungen Mannes, dem Leid und Elend seiner Heimat nahe gehen", sagte di Lorenzo. Er sei ein "fantastischer Erzähler", der niemanden nach dem Mund rede und sich niemals wegducke.

Die Auszeichnung wird verliehen vom Verein M100 Sanssouci Colloquium Potsdam Media International. Sie wird seit 2005 an Menschen vergeben, die "Fußspuren" in der Welt hinterlassen. Den Preis erhielten zuvor unter anderem das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" sowie der ukrainische Boxer und Politiker Vitali Klitschko.