Der Rock-'n'-Roll-Pionier Chuck Berry ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 90 Jahren, wie die Polizei mitteilte. Bekannt wurde der US-Musiker, der mit bürgerlichem Namen Charles Edward Anderson Berry senior hieß, in den 50er Jahren mit Hits wie "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen" und "Roll Over Beethoven".

Berry starb nahe St. Louis im US-Bundesstaat Missouri. Die alarmierten Rettungskräfte versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben, erklärte die Polizei.

Der Sänger und Gitarrist beeinflusste einige der wichtigsten Bands der 60er Jahren wie die Beatles und die Rolling Stones. Er gehörte zu den ersten Musikern, die in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.

An seinem 90. Geburtstag im vergangenen Oktober hatte Berry die Veröffentlichung seines ersten Albums seit fast vier Jahrzehnten angekündigt. Die Platte mit dem schlichten Titel "Chuck" hatte er in Studios rund um seinen Geburtsort St. Louis aufgenommen. Das Album soll im Laute des Jahres erscheinen.