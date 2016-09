Rosberg gewinnt in Monza vor Hamilton und Vettel

Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat auch den Großen Preis von Italien gewonnen und sich damit eindrucksvoll im WM-Duell zurückgemeldet. Der 31-Jährige setzte sich am Sonntag vor seinem Teamrivalen Lewis Hamilton durch und nutzte dabei einen Sekundenschlaf des Engländers eiskalt aus - der Pole-Setter hatte den Start verpennt und damit früh den Sieg weggeworfen. Sebastian Vettel steuerte seinen Ferrari in Monza auf den dritten Rang und sorgte für ein ordentliches Heimspiel der Scuderia.

Eine Woche nach seinem Erfolg im belgischen Spa gewann Rosberg damit auch das zweite Rennen nach der Sommerpause - und stellte vor den anstehenden sieben Rennen bis zum Saisonende die Uhr damit quasi auf null: Nur noch zwei Punkte trennen den Deutschen in der Gesamtwertung von Spitzenreiter und Weltmeister Hamilton. "Es ist toll, hier in Italien zu gewinnen", funkte Rosberg nach der Zieldurchfahrt an die Box: "Das war ein super Job, Jungs, vielen Dank."

Als Vierter rundete Vettels finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen den versöhnlichen Ferrari-Auftritt ab, Konkurrent Red Bull Racing hatte auf dem Hochgeschwindigkeits-Kurs kaum eine Chance gegen die Roten: Daniel Ricciardo wurde Fünfter, der zuletzt wegen seiner harten Fahrweise kritisierte Max Verstappen fuhr recht unauffällig auf Rang sieben.

Nico Hülkenberg holte für Force India als Zehnter immerhin einen WM-Punkt, Pascal Wehrlein musste seinen Manor nach einer couragierten Anfangsphase mit technischen Problemen in der 28. Runde abstellen.

Gleich die ersten Meter auf der Strecke im Königlichen Park hatten es in sich. Pole-Setter Hamilton legte einen ganz schwachen Start hin, nicht nur Rosberg und die beiden Ferrari zogen vorbei, und der Brite fand sich nach der ersten Schikane auf Rang sechs wieder. In der Mercedes-Box fluchte Motorsportchef Toto Wolff, auf den Tribünen brandete lauter Jubel auf.

"Der Start war mein Fehler, sorry, ihr könnt nichts dafür", funkte Hamilton an die Box. Vettel hatte indes mit seinem starken Start nicht nur Hamilton zunächst ausgeschaltet, auch Rosberg brachte er in Bedrängnis, absolvierte die ersten Kilometer dann aber als Zweiter.