Rosenmontagszüge in den rheinischen Karnevalshochburgen

Mit den traditionellen Rosenmontagszügen in den rheinischen Karnevalshochburgen erreicht der Straßenkarneval seinen Höhepunkt. In Köln, Düsseldorf und Mainz werden wieder hunderttausende Menschen in den Innenstädten erwartet, wenn sich die Züge mit den berühmten Motivwagen durch die Straßen schlängeln. Die Umzüge finden in diesem Jahr erneut unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

In Köln, Düsseldorf und Mainz gelten am Rosenmontag Lkw-Fahrverbote. Die Behörden ziehen damit eine Konsequenz aus dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag mit zwölf Toten, bei dem der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen in die Menge gerast war. Ein besonderes Augenmerk wird bei den Umzügen wieder auf die Motivwagen gerichtet sein, mit denen traditionell die Politik aufs Korn genommen wird.