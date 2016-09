Roth lehnt "Rosinenpickerei" durch Großbritannien ab

Vor den erwarteten Verhandlungen auf europäischer Ebene über einen EU-Austritt Großbritanniens hat der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), britischer "Rosinenpickerei" eine Absage erteilt. "Wer weiter von den Grundfreiheiten der EU profitieren möchte, der kann nicht nur die Grundfreiheiten für Kapital, Dienstleistungen und Güter in Anspruch nehmen, sondern dazu gehört natürlich auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit", sagte Roth der Nachrichtenagentur AFP.

Aus dem Katalog der Freiheitsrechte könne man "nichts herausbrechen", hob Roth in dem Gespräch weiter hervor. "Darüber gibt es Überstimmung in der EU." Gleichwohl bleibe eine enge Zusammenarbeit weiterhin im Interesse sowohl der Briten wie auch der verbleibenden EU-Mitglieder. Es liege nun aber "vor allem in den Händen der Briten selbst, zu sagen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen." Daher solle Großbritannien möglichst schnell seinen Austrittsantrag einreichen, der die Voraussetzung für die Aufnahme förmlicher Verhandlungen ist.

Die Brexit-Entscheidung der Briten selbst wertete Roth "bei allem Bedauern" auch als einen "heilsamen Schock". In den EU-Staaten müsse jetzt endlich Schluss sein mit dem "Brüssel-Bashing" nach der Methode: "Das Gute kommt aus den nationalen Hauptstädten und das Schlechte kommt von einer vermeintlichen Monster-Bürokratie in Brüssel." Stattdessen müsse allen Beteiligten bewusst sein: "Wir alle sind Europa und wir alle tragen Verantwortung."

"Was wir dringend brauchen, ist neues Vertrauen untereinander", sagte Roth weiter. Dabei dürfe "Solidarität nicht nur ein Lippenbekenntnis sein", sondern müsse "immer als Zweibahnstraße gesehen werden".

Der Staatsminister verwies auf viele drängende Krisen, mit denen sich die EU auseinandersetzen müsse: "die viel zu hohe Jugendarbeitslosigkeit, soziale und wirtschaftliche Verwerfungen, die Angst vor dem Terrorismus, die Notwendigkeit, die Bürger in der EU besser zu schützen."

Wenn es gelinge, in diesen zentralen Fragen voranzukommen "und deutlich zu machen, die EU ist nicht Teil des Problems, sondern sie ist wichtiger Teil der Lösung, dann kann die EU auch wieder in sichereres Fahrwasser kommen." Dabei trage Deutschland "als ein Land, das wie kein anderes von der europäischen Integration profitiert hat, eine besondere Verantwortung".

Die britischen Bürger hatten sich am 23. Juni in einem Referendum mit knapper Mehrheit für einen EU-Austritt ihres Landes entschieden.