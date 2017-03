Rückruf für fast 700.000 Audi-Autos in China wegen Brandgefahr

Die Volkswagen-Tochter Audi ruft in China knapp 680.000 Autos wegen Brandgefahr zurück. Bei den zwischen 2011 und 2016 produzierten Wagen gebe es einen Defekt am Kühlsystem, teilte die chinesische Qualitätsaufsichtsbehörde am Montag mit. "Unter extremen Umständen" könne dies zu einem Feuer im Motorraum führen.

Der Rückruf beginnt den Angaben zufolge am Freitag und betrifft verschiedene Audi-Modelle. Bei den betroffenen Autos werden laut der Behörde defekte Teile kostenlos ausgetauscht. Erst im Januar waren wegen des gleichen Problems im Kühlsystem mehr als 340.000 Autos in den USA zurückgerufen worden.