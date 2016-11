Rumäniens Justiz prüft Vorwurf der Kinderarbeit bei Überraschungseiern

Kinder in Rumänien sollen bis zu 13 Stunden täglich "Sklavenarbeit" bei der Herstellung von Überraschungseiern geleistet haben. Die rumänische Justiz nahm am Mittwoch Ermittlungen auf. Sie reagierte damit auf einen Bericht der britischen Boulevardzeitung "The Sun". Die Betroffene selbst - eine Mutter mit zwei Kindern im Alter von sechs und elf Jahren - wies die Vorwürfe zurück.

Die "Sun" hatte am Montag berichtet, die zwei Kinder eines Paares in Carei im Norden Rumäniens müssten bis zu 13 Stunden täglich kleine Spielzeuge in Plastikkapseln füllen, die dann in die Schoko-Eier des italienischen Herstellers Ferrero eingesetzt werden. Sie zeigte die Mutter Timea Jurj und ihre Kinder, einen elfjährigen Jungen und ein sechsjähriges Mädchen, mitten in einem Haufen von kleinen Einzelteilen. Die Mutter verdiene mit dem Zusammensetzen des Spielzeugs 1,17 Euro pro Stunde.

In den Ermittlungen gehe es auch um den Verdacht des Kinderhandels, sagte die Sprecherin der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft, Mihaela Porime, in Bukarest zu AFP. Die örtlichen Behörden dagegen bezweifelten den Bericht der britischen Zeitung.

Schulrektorin Mariana Dragos sagte der Agentur Agerpres, die Kinder seien regelmäßig in der Schule oder im Kindergarten. Es sei auszuschließen, dass sie ausgebeutet würden oder 13 Stunden am Tag arbeiteten.

Timea Jurj selbst sagte, sie arbeite für einen rumänischen Zulieferer von Ferrero. Ihre Kinder hätten damit aber nichts zu tun. "Es war eine Inszenierung: Die Journalisten haben den Kindern gesagt, wie sie sich neben mich setzen sollen", sagte sie mit Blick auf die " Sun".

Hersteller Ferrero zeigte sich gegenüber dem rumänischen Sender Digi24 "betrübt und besorgt" über die Anschuldigungen. Das Unternehmen kündigte eine umfassende Untersuchung an. In Rumänien kündigten die Behörden an, zu überprüfen, ob Jurj bei dem Ferrero-Zulieferer legal beschäftigt ist.