Rumäniens Parlament debattiert Misstrauensantrag gegen Regierung

Vor dem Hintergrund der Massenproteste muss sich die rumänische Regierung am Mittwoch einem Misstrauensantrag der Opposition im Parlament stellen. Ministerpräsident Sorin Grindeanu kündigte an, seine Politik in der Parlamentsdebatte (11.00 Uhr) verteidigen zu wollen. Einen Rücktritt lehnte er am Dienstag ab. Die Opposition fordert Grindeanus Rücktritt, auch Rumäniens Präsident Klaus Johannis legte der Regierung einen Rücktritt nahe.

Die Regierung steht seit Tagen wegen eines Dekrets in der Kritik, mit dem die Ahndung von Amtsmissbrauch deutlich erschwert worden wäre. Obwohl Grindeanu am Wochenende die Rücknahme der Eilverordnung verkündete, rissen die Massenproteste nicht ab. Am Sonntag beteiligten sich daran landesweit etwa 500.000 Menschen, auch am Montag gingen tausende Demonstranten auf die Straße.