Russische Armee erklärt Evakuierung von Rebellen in Aleppo für beendet

Die russische Armee hat die Evakuierung von Rebellen und ihren Angehörigen in der syrischen Metropole Aleppo für beendet erklärt - die Kämpfe mit dort verbliebenen Aufständischen dauern demnach aber weiter an. Wie das russische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte, setzten syrische Soldaten die Kämpfe zur Rückeroberung der Stadt fort. In einigen Stadtvierteln hielten sich noch "radikale" Rebellenkämpfer verschanzt.

Ein syrischer Militärvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP hingegen, die Evakuierungen in Aleppo seien nur "ausgesetzt" und "nicht beendet". Auch das türkische Außenministerium erklärte, der Evakuierungseinsatz sei "nicht beendet". Ankara war an der Aushandlung der Aktion zur Evakuierung von Zivilisten und Kämpfern aus Aleppo beteiligt.