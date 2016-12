Russischer Botschafter in Ankara bei Anschlag erschossen

Der russische Botschafter in der Türkei ist bei einem Anschlag in Ankara erschossen worden. Der Attentäter feuerte am Montag bei der Eröffnung einer Kunstausstellung auf Botschafter Andrej Karlow, wie türkische Medien berichteten. Der Bürgermeister von Ankara teilte später mit, bei dem Angreifer habe es sich um einen türkischen Polizisten gehandelt. Er soll sich bei der Tat zum Dschihad bekannt sowie "Rache" und den Namen der syrischen Stadt "Aleppo" gerufen haben.

Der Journalist Hasim Kilic von der Tageszeitung "Hürriyet" berichtete, der in einen Anzug gekleidete Mann habe mehrfach auf den Botschafter gefeuert, der eine Rede zur Eröffnung der Ausstellung hielt. Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu wurde der Angreifer 15 Minuten nach dem Angriff von Sicherheitskräften "neutralisiert". Es blieb zunächst unklar, ob der Attentäter getötet oder gefasst wurde.

Dramatische Fernsehbildern zeigten, wie der Angreifer von hinten auf den Botschafter am Rednerpult schießt. Während er mit der Pistole in die Zuschauer zielt, ruft er "Allahu Akbar" (Gott ist groß) und bekennt sich auf Arabisch zum Dschihad, bevor er auf Türkisch sagt "Vergesst nicht Syrien, vergesst nicht Aleppo". Alle Unterstützer der Tyrannei würden zur Rechenschaft gezogen.

Ankaras Bürgermeister Melih Gökcek teilte später auf Twitter mit, es habe sich bei dem Angreifer um einen türkischen Polizisten gehandelt. Demnach könnte er zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen gehören, den die Regierung für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verantwortlich macht.

Drei weitere Menschen wurden laut türkischen Medienberichten bei dem Angriff verletzt. Der Angriff ereignete sich während der Eröffnung einer Foto-Ausstellung namens "Russland von Kaliningrad bis Kamtschatka" im Cagdas Sanatlar Merkezi, einer wichtigen Ausstellungshalle im Cankaya-Viertel, in dem die russische sowie viele andere Botschaften liegen.

Das Außenministerium in Moskau bestätigte, dass der Botschafter bei einem "Terrorangriff" getötet wurde. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wurde der russische Präsident Wladimir Putin über den Vorfall informiert. Der 1954 geborene Diplomat Andrej Karlow war im Juli 2013 als Botschafter nach Ankara entsandt worden. Zuvor war er Botschafter in Nordkorea.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief seinen russischen Kollegen Putin am Abend an, um ihn über den Anschlag zu informieren, wie die türkische Präsidentschaft mitteilte.

Das Auswärtige Amt in Berlin und Regierungssprecher Steffen Seibert verurteilten auf Twitter den Mord "auf das Schärfste". Auch US-Außenamtssprecher John Kirby, der britische Außenminister Boris Johnson und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini verurteilten die Tat.

Das Verhältnis Moskaus und Ankaras hatte sich nach einer mehrmonatigen Eiszeit wegen des Abschusses eines russischen Kampfjets durch die türkische Luftwaffe im vergangenen November zuletzt verbessert. Am Dienstag ist ein Treffen in Moskau zwischen den Außenministern Russlands, der Türkei und des Iran zum Syrien-Konflikt geplant.

Während Russland und der Iran den syrischen Staatschef Baschar al-Assad militärisch unterstützen, steht die Türkei seit Beginn des Bürgerkriegs auf Seiten der Rebellen. In der türkischen Bevölkerung ist die Empörung groß über die massive Unterstützung Russlands für Assad bei der Offensive gegen die Rebellen in der nordsyrischen Großstadt Aleppo.

In den vergangenen Tagen hatte es Proteste vor den Botschaften und Konsulaten des Iran und Russlands in Ankara und Istanbul wegen Aleppo gegeben. Aleppo wurde inzwischen von der syrischen Armee fast vollständig von den Rebellen zurückerobert.