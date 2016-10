Russland richtet im syrischen Tartus einen "dauerhaften Marinestützpunkt" ein

Die russische Regierung will die militärische Präsenz in Syrien ausweiten. Die bereits vorhandenen Einrichtungen in der syrischen Küstenstadt Tartus sollten zu einem "dauerhaften Marinestützpunkt" ausgebaut werden, sagte Vize-Verteidigungsminister Nikolai Pankow am Montag im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments-Oberhauses. Die entsprechenden Abmachungen sollten dem Parlament "schon bald zur Ratifizierung vorgelegt werden".

Die Ausweitung der militärischen Präsenz Russlands in Syrien erfolgt vor dem Hintergrund des zuletzt verschärften Streits mit den USA über das Vorgehen im Syrien-Konflikt. Russland legte am Samstag im UN-Sicherheitsrat sein Veto gegen einen Resolutionsentwurf ein, mit dem die Luftangriffe der syrischen und russischen Luftwaffe auf die zum Teil von Aufständischen kontrollierte Stadt Aleppo untersagt werden sollten.

Russland verfügt seit Ende August 2015 über einen Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim bei Latakia. Im November 2015 stationierte das russische Militär dort Luftabwehrsysteme vom Typ S-400. In der vergangenen Woche wurde mitgeteilt, dass auf der Marinebasis Tartus das Luftabwehrsystem vom Typ S-300 stationiert wurde. Derzeit sind in Syrien rund 4300 russische Soldaten im Einsatz.

Pankow nannte keinen Zeitplan zur Umwandlung des Stützpunktes in Tartus in einen dauerhaften Marinestützpunkt. Das Parlament in Moskau ratifizierte am Freitag ein Abkommen, in dem mit Syrien die "zeitlich unbegrenzte" Stationierung der russischen Luftwaffe vereinbart wurde.

Moskau unterstützt im Syrien-Krieg die Führung in Damaskus. Am Montag der vergangenen Woche hatten die USA angesichts der heftigen Angriffe auf Aleppo die Gespräche mit Russland über eine Beilegung der Krise für beendet erklärt. Die syrischen Regierungstruppen führen derzeit mit russischer Hilfe eine Offensive auf die umkämpfte Stadt, um sie vollständig zurückzuerobern.