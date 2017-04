Russland stemmt sich gegen Menschenrechtsdebatte im UN-Sicherheitsrat

Russland hat sich einer Debatte über Menschenrechte im UN-Sicherheitsrat in den Weg gestellt, die die USA während ihres derzeitigen Vorsitzes in dem Gremium planen. Bei einem kurzen Treffen zum Programm des UN-Sicherheitsrates im April wurde die Menschenrechtsdebatte am Montag (Ortszeit) nicht auf die Agenda gesetzt.

Der russische Geschäftsträger Petr Iljitschew sagte nach der Sitzung in New York vor Journalisten, "dass eine einfache grundsätzliche Erklärung, dass der internationale Frieden und die Sicherheit durch Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, nicht richtig" sei. Er sei aber offen für Gespräche über das Themenspektrum der Debatte. Zugleich betonte Iljitschew, nicht der UN-Sicherheitsrat, sondern der UN-Menschenrechtsrat in Genf sei der richtige Ort für eine solche Debatte.

Diplomaten zufolge äußerten auch China, Ägypten und Bolivien Vorbehalte gegen die Menschenrechtsdebatte. Die USA verstehen diese Diskussion allerdings als Kernstück ihres Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat in diesem Monat.

Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, will das Vorhaben daher nicht aufgeben, so dass Russland und China eine Verfahrensabstimmung erwirken müssten, um die Debatte zu verhindern. Ein solcher Versuch dürfte allerdings scheitern, da die Stimmen von nur neun der 15 Ratsmitglieder erforderlich sind, um die Debatte endgültig auf die Agenda zu setzen.

Haley erklärte, aus ihrer Sicht sei der Umgang mit den Menschenrechten "wesentlich dafür, wie ein Land sein Volk behandelt und was Proteste und Konflikte verursachen kann", die letztlich wiederum von "Extremisten" ausgenutzt werden können. Die Gespräche über die Menschenrechtsdebatte würden fortgesetzt und die USA rechneten damit, dass sie am 18. April stattfinde.

Als weitere wichtige Termine setzte der US-Vorsitz für Donnerstag ein Treffen des UN-Sicherheitsrates zu friedenserhaltenden Maßnahmen an. Für den 28. April ist eine Debatte über Nordkorea geplant, das die internationale Gemeinschaft zunehmend mit Atom- und Raketentests provoziert. Dazu will US-Außenminister Rex Tillerson erstmals den UN-Sitz in New York besuchen und den Vorsitz der Sitzung übernehmen.

Die Forderungen der US-Regierung an Peking, zur Entschärfung des Konflikts seinen Einfluss auf Nordkorea geltend zu machen, dürften auch beim Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping bei US-Präsident Donald Trump eine zentrale Rolle spielen. Xi wird am Donnerstag und Freitag in Trumps Privatclub Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida zu Gast sein.