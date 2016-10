Russland und USA kündigen neue Gespräche zu Syrien-Konflikt an

Nach dem Abbruch der Gespräche über eine Waffenruhe in Syrien wollen Russland und die USA ihre direkten Gespräche wieder aufnehmen: Moskau und Washington teilten am Mittwoch mit, es werde am Samstag ein internationales Treffen zum Syrien-Konflikt in Lausanne unter Beteiligung des russischen Außenministers Sergej Lawrow und seines US-Kollegen John Kerry geben. Russlands Präsident Wladimir Putin warf Frankreich derweil vor, die Beziehungen "vergiften" zu wollen.

Wie das Außenministerium in Moskau mitteilte, würden in Lausanne Lawrow, Kerry und die Außenminister anderer wichtiger Staaten aus der Region zusammenkommen. Lawrow sagte in einem Interview mit CNN, das am Abend veröffentlicht werden sollte, an der Konferenz sollten die Türkei, Saudi-Arabien und womöglich Katar teilnehmen. Dieses kleine Format solle eine "geschäftsmäßige Diskussion" sicherstellen, sagte Lawrow.

US-Außenamtssprecher John Kirby bestätigte, dass Kerry an dem Treffen in Lausanne teilnehmen werde. Er teilte zudem mit, dass Kerry am Sonntag in London mit mehreren europäischen Außenministern zusammenkommen werde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande drängten Putin in einem Telefongespräch, sich für eine Waffenruhe in Syrien einzusetzen, wie die Bundesregierung mitteilte. Die Beziehungen zwischen Moskau und Paris sind stark angespannt, seitdem Frankreich Russland vorgeworfen hatte, mit den Luftangriffen auf die umkämpfte nordsyrische Großstadt Aleppo Kriegsverbrechen zu begehen.

Putin warf Frankreich am Mittwoch bei einem Wirtschaftsforum im Moskau vor, es habe "die Situation vergiften" wollen. Die Franzosen hätten eine UN-Resolution zu Aleppo eingebracht, "um ein Veto zu erhalten und warum? Um die Situation zu vergiften und die antirussische Hysterie anzufachen", sagte Putin. Russland hatte am Wochenende im UN-Sicherheitsrat sein Veto gegen den französischen Resolutionsentwurf eingelegt.

Der türkische Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus warnte, es drohe ein Krieg zwischen den Großmächten USA und Russland, sollte die Syrien-Krise nicht rasch beigelegt werden. Sollte der "Stellvertreterkrieg" in Syrien andauern, "werden Amerika und Russland an den Punkt kommen, Krieg zu führen", sagte Kurtulmus der Nachrichtenagentur Anadolu.

Kerry und Lawrow hatten Mitte September eine landesweite Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen ausgehandelt, doch war die Feuerpause nach nur einer Woche wieder zerbrochen. In den darauf folgenden Tagen hatte die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine neue Großoffensive auf Aleppo gestartet, um die seit vier Jahren geteilte Stadt komplett wieder unter ihre Kontrolle zu bringen.

Angesichts der Weigerung Russlands, die massiven Luftangriffe zu stoppen, hatte Kerry die Gespräche mit Lawrow über eine Rückkehr zur Waffenruhe abgebrochen. Die Feuerpause soll die Lieferung dringend benötigter Hilfslieferungen ermöglichen. Zudem besteht die Hoffnung, dass sie eine Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine politische Lösung des Konflikts erlaubt, in dem seit 2011 mehr als 300.000 Menschen getötet wurden.

Bei erneuten Luft- und Artillerieangriffe auf den von den Rebellen kontrollierten Osten Aleppos gab es laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mindestens sieben Tote. Die oppositionsnahe Organisation hatte schon am Dienstag 27 Tote gemeldet. Rettungskräfte bargen im Viertel Fardos einen 13-Jährigen aus den Trümmern, nachdem sie seine Schreie gehört hatten. Sein Bruder und sein Vater kamen offenbar ums Leben.