Russland will Luftangriffe in Aleppo trotz US-Warnung fortsetzen

Ungeachtet aller Warnungen Washingtons will Russland seine massiven Luftangriffe auf Aleppo nicht stoppen. "Moskau wird seine Operationen in der Luft fortsetzen, um den Anti-Terror-Kampf der syrischen Truppen zu unterstützen", sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Während Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow zur Fortsetzung der Gespräche mit den USA drängte, bezeichnete US-Außenminister John Kerry eine Weiterführung als "irrational".

Kerry hatte bereits am Mittwoch Lawrow in einem Telefonat gewarnt, Washington werde die Syrien-Gespräche abbrechen, sollten die Angriffe auf Aleppo weitergehen. Moskau müsse unverzüglich für ein Ende der Angriffe sorgen. Peskow sagte daraufhin, Russland nehme den "nicht konstruktiven Charakter der Rhetorik aus Washington" zur Kenntnis, bleibe aber an einer Zusammenarbeit mit den USA im Syrien-Konflikt interessiert.

Kerry sagte daraufhin seinerseits, die USA seien "kurz vor" dem Abbruch der Gespräche mit Russland. Eine Fortsetzung der Verhandlungen sei "irrational" angesichts des Bombardements von Aleppo durch die syrische und russische Luftwaffe, sagte Kerry. Die Gespräche in Genf sollen eigentlich eine Rückkehr zu einer Waffenstillstandsvereinbarung ermöglichen, die die USA und Russland Anfang September ausgehandelt hatten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan äußerten scharfe Kritik an der syrisch-russischen Offensive auf Aleppo. Sie seien sich einig gewesen, dass die "mehrfach berichteten eklatanten Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht" nicht hinnehmbar seien, teilte die Bundesregierung mit. Russland komme eine besondere Verantwortung zu, "die Gewalt zu beruhigen".

Steinmeier drängte Russland in einem Telefonat mit Lawrow, "jetzt" die Gespräche mit den USA in Genf fortzusetzen, "um endlich zu einer Einigung zu kommen, die wenigstens eine vorübergehende Feuerpause schafft und endlich humanitären Zugang ermöglicht", wie aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete. Demnach forderte er Russland auf, eine längere Waffenruhe als nur 48 Stunden mitzutragen.

"Die täglichen Bombardierungen unschuldiger Kinder, Frauen und Männer müssen endlich aufhören", hieß es. "Wer Terroristen bekämpfen will, greift keine Krankenhäuser an." Am Mittwoch waren die beiden größten Krankenhäuser im von den Aufständischen gehaltenen Ostteil Aleppos beschossen worden. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon äußerte daraufhin scharfe Kritik und bezeichnete die Angriffe als "Kriegsverbrechen".

Der Leiter der UN-Hilfseinsätze, Stephen O'Brien, sagte am Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat, die Situation in Aleppo sei die "größte humanitäre Krise" in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs vor fünf Jahren. Das Gesundheitssystem im belagerten Ostteil der Stadt sei "kurz vor dem vollständigen Zusammenbruch". Es mangele an Nahrung, das Wasser sei knapp, und es drohe der Ausbruch verschiedener Krankheiten.

Der stellvertretende UN-Syriengesandte Ramzy Ezzeldin Ramzy sagte in Genf, hunderte Menschen müssten aus medizinischen Gründen dringend aus dem belagerten Ostteil Aleppos weggebracht werden. Demnach gibt es dort nur noch etwa 35 Ärzte für geschätzte 250.000 Menschen. Die verbliebenen 14.000 Lebensmittel-Hilfsrationen reichten nur noch für 70.000 Menschen.

Eine von den USA und Russland ausgehandelte Feuerpause zwischen Rebellen und Regierungstruppen war am 19. September nach nur einer Woche zerbrochen. Seitdem startete die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine Militäroffensive auf Aleppo, um die seit vier Jahren zwischen Rebellen und Regierung geteilte einstige Wirtschaftsmetropole vollständig zurückzuerobern.