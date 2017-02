Russlands UN-Botschafter Tschurkin überraschend gestorben

Russland und die Vereinten Nationen trauern um den russischen UN-Botschafter Witali Tschurkin: Der Diplomat starb am Montag überraschend an seinem Arbeitsplatz am Sitz der UNO in New York, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden nicht gemacht. Tschurkin wäre am Dienstag 65 Jahre alt geworden.

Das russische Außenministerium sprach Tschurkins Familie in der Erklärung sein Beileid aus und würdigte ihn als "herausragenden russischen Diplomaten". Tschurkin hatte Russland seit 2006 bei den Vereinten Nationen und im UN-Sicherheitsrat vertreten, wo das Land einen ständigen Sitz hat. Er brachte bereits langjährige Erfahrungen im diplomatischen Dienst mit.

Tschurkin arbeitete unter anderem im Außenministerium in Moskau, war Gesandter in Ex-Jugoslawien, Botschafter in Belgien und beim Kooperationsrat zwischen Russland und der Nato sowie Botschafter in Kanada.

Am Sitz der UNO in New York reagierten viele Menschen traurig und schockiert auf die unerwartete Nachricht. Mehrere Diplomaten, die ein Routinetreffen abhielten, legten spontan einen Schweigemoment für Tschurkin ein. UN-Sprecher Farhan Haq sprach Tschurkins Angehörigen ebenfalls sein Beileid aus. Der Tod des russischen Diplomaten mache ihn "fassungslos", fügte er hinzu.