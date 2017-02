RWE beendet 2016 mit Verlust von 5,7 Milliarden Euro

Der Energieriese RWE hat das zurückliegende Geschäftsjahr mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Das Minus für 2016 belief sich auf 5,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Als Gründe nannte RWE unter anderem milliardenschwere Abschreibungen auf Kraftwerke aufgrund gesunkener Erwartungen an die künftigen Großhandelspreise für Strom sowie die Zahlungen an einen staatlichen Fonds für die Entsorgung von Atommüll.

"Das schwierige Marktumfeld hat außerplanmäßige Wertberichtigungen erforderlich gemacht", erklärte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Demnach seien "außerplanmäßige Abschreibungen" in Höhe von 4,3 Milliarden Euro nötig gewesen, davon rund 3,7 Milliarden Euro auf den deutschen Kraftwerkspark. Weitere Abschreibungen erfolgten demnach auf Anlagen in Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei.

Zusätzlich belastete das Ende 2016 vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Finanzierung der Atom-Folgekosten die Bilanz. Es sieht vor, dass Unternehmen ihre Rückstellungen für die Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie einen Risikoaufschlag von 35 Prozent in einen staatlichen Fonds einzahlen. RWE werde seinen fälligen Gesamtbetrag von 6,8 Milliarden Euro zum 1. Juli zahlen, erklärte das Unternehmen.