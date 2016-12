Ryan Reynolds erhält eigenen Stern auf dem Walk of Fame

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds hat nun auch einen eigenen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Bei der Zeremonie im Filmviertel von Los Angeles sagte der 40-Jährige am Donnerstag, seinen Namen unter all den Berühmtheiten auf dem Bürgersteig vor dem Chinese Theatre in Hollywood zu wissen, übertreffe "alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können".

Reynolds wurde von seiner Frau, der Schauspielerin Blake Lively, und den beiden gemeinsamen Töchtern begleitet. Der Kanadier, der 2010 vom Promi-Magazin "People" zum "Sexiest Man Alive" gekürt worden war, spielte in Fernsehserien, aber auch in Kinohits wie "X-Men Origins: Wolverine". Seine heutige Ehefrau lernte er bei den Dreharbeiten zu dem Film "Green Lantern" kennen, als er noch mit der Schauspielerin Scarlett Johansson verheiratet war.