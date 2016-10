Sachsens Justizminister räumt nach al-Bakrs Suizid Reformbedarf ein

Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hat nach dem Suizid des syrischen Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr Versäumnisse eingeräumt. "Wir alle müssen im Umgang mit islamistischen Strafgefangenen dazulernen", sagte Gemkow der "Bild am Sonntag". "Offensichtlich reichen unsere herkömmlichen Instrumente und Erfahrungen zur sicheren Unterbringung von Gefangenen nicht aus." Zwei der syrischen Hinweisgeber, die die Festnahme al-Bakrs ermöglicht hatten, stehen inzwischen unter Polizeischutz.

Vielleicht müsse auch in Betracht gezogen werden, dass ein Islamist seinen Selbstmord gezielt plane und umsetze, allein um den Behörden die Ermittlungen zu erschweren und um dem verhassten westlichen Rechtssystem zu schaden, sagte Gemkow. "Auf diesen Fall waren wir in Sachsen nicht ausreichend vorbereitet", räumte der CDU-Politiker ein.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sagte der "BamS", in Fällen, die der Generalbundesanwalt übernimmt, müsse "sofort eine Taskforce von Spezialisten eingreifen". Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, forderte "spezielle Verfahren für Dschihadisten".

Die "BamS" verwies auf eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid, wonach 88 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass der Suizid von al-Bakr in der JVA Leipzig überall in Deutschland hätte passieren können. Fünf Prozent glauben demnach, dass es sich dabei um ein spezifisch sächsisches Problem handelt. Elf Prozent der Befragten sprachen sich in der Umfrage für Gemkows Rücktritt aus, 73 Prozent dagegen.

Al-Bakr war bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz knapp dem Zugriff der Beamten entkommen. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden. Mehrere Syrer, bei denen al-Bakr dann in Leipzig um einen Übernachtungsplatz bat, überwältigten und fesselten den 22-Jährigen.

Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass er im Auftrag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) handelte. Es gebe bislang aber keine "ausreichenden gerichtsverwertbare Bezüge zum IS, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS").

Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes hatte der Verdächtige Züge in Deutschland und Flughäfen in Berlin im Visier. Er war dafür in Berlin. Auf diese Spur kamen die Ermittler durch ein Bahn-Ticket, das sie in seinen Sachen fanden, wie die "FAS" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete. Am Mittwochabend erhängte sich al-Bakr nach Angaben der Behörden in der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit seinem Hemd.

Zwei Hinweisgebern, die al-Bakrs Festnahme ermöglicht hatten, sei eine "sichere Unterkunft" zur Verfügung gestellt worden, teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Es werde auch eine Aufnahme in das Zeugenschutzprogramm geprüft. Darüber entscheide die Polizei in Abstimmung mit der Generalbundesanwaltschaft. Für die beiden Betroffenen sei in den vergangenen Tagen mit dem Bundeskriminalamt eine sogenannte Gefährdungsanalyse erstellt worden.

Zwei weitere der Hinweisgeber halten sich dem LKA zufolge derzeit "auf eigene Initiative" außerhalb von Sachsen auf. Sie erhielten dieselben Schutzangebote. Einer wolle aber auch nicht in Begleitung der Polizei nach Sachsen zurückkehren. Zu dem anderen sei die Kontaktaufnahme schwierig.