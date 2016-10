Sächsische Justiz verteidigt nach Suizid al-Bakrs ihr Vorgehen

Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr in einem Leipziger Gefängnis hat sich die sächsische Justiz gegen massive Kritik an ihrem Vorgehen gewehrt. Es sei "keine akute Selbstmordgefahr des Beschuldigten festgestellt" worden, sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Donnerstag in Dresden. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA), Rolf Jacob, verwies auf entsprechende psychologische Einschätzungen. Al-Bakr hatte sich am Mittwochabend erhängt.

Der 22-jährige Syrer war nach einer bundesweiten Fahndung in der Nacht zum Montag wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen worden. Nach seiner Einlieferung in die JVA ergaben sich aus seinem Verhalten laut Anstaltsleiter Jacob keine Hinweise auf eine "akute Suizidgefahr". Dennoch wurde demnach zunächst eine Kontrolle alle 15 Minuten angeordnet. Der Ermittlungsrichter habe zuvor auf eine "Selbsttötungsgefahr" hingewiesen.

Am nächsten Tag kam eine Psychologin der Darstellung zufolge ebenfalls zu dem Schluss, dass keine "akute Suizidgefahr" besteht. Nach weiteren internen Gesprächen wurde deshalb demnach der Zeitraum zwischen den Kontrollen auf 30 Minuten erhöht. Am Mittwochabend um 19.45 Uhr wurde al-Bakr erhängt in seiner Zelle gefunden. Er hatte sich mit seinem T-Shirt an einem Gitter in der Zelle erhängt.

"Das hätte nicht passieren dürfen", räumte Justizminister Gemkow ein. Es sei aber "leider geschehen, obwohl wir nach dem jetzigen Stand alles getan haben, um das zu verhindern". Mit Blick auf die Einschätzung der Psychologin sagte er: "Wir verlassen uns natürlich auch auf das Votum der Experten."

JVA-Leiter Jacob sagte, im Nachhinein könne kritisch gefragt werden, ob die Justiz "nicht zu gutgläubig" gewesen sei. Doch in der Summe sei "eigentlich alles so gelaufen, wie die Vorschriften im Justizvollzug es erfordern".

Al-Bakrs Pflichtverteidiger Alexander Hübner sprach von einem "Justizskandal" und kritisierte die sächsische Justiz scharf. "Ich bin wahnsinnig schockiert und absolut fassungslos, dass so etwas passieren kann", sagte der Rechtsanwalt dem Portal "Focus Online". Den Verantwortlichen der Justizvollzugsanstalt sei das Suizidrisiko des Beschuldigten bekannt gewesen. Es sei auch im Protokoll vermerkt worden.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) forderte eine "umfassende und schnelle Aufklärung". Die Ermittlungen seien dadurch "natürlich erschwert", sagte de Maizière am Rande des EU-Innenministerrats in Luxemburg. Es sei auch ein "Rückschlag" für die Aufklärung von gegebenenfalls weiteren Tatbeteiligten, Hintermännern, Netzwerken und ähnlichem. Der SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel sprach von einem "erschreckenden Vorfall, der jetzt untersucht werden muss".

Die Opposition im sächsischen Landtag forderte von der Landesregierung Konsequenzen aus dem Fall. Justizminister Gemkow trage "die Verantwortung für dieses Versagen und muss die Konsequenzen dafür tragen", erklärte die rechtspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Katja Meier.

Der Chef der Linksfraktion im Landtag, Rico Gebhardt, sagte der "Huffington Post", die "politische Verantwortung" liege bei Ministerpräsident Stanislaw Tillich" (CDU). Für Dienstag ist eine Sondersitzung des Innenausschusses sowie des Verfassungs- und Rechtsausschusses im Landtag angesetzt.

Al-Bakr war am Samstag bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz knapp dem Zugriff der Beamten entkommen. In einer von ihm genutzten Wohnung wurden eineinhalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden. Drei Syrer, bei denen al-Bakr dann in Leipzig um einen Platz zum Übernachten bat, überwältigten und fesselten den 22-Jährigen.

Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes hatte der Verdächtige Züge in Deutschland und Flughäfen in Berlin im Visier. Die Ermittler gehen davon aus, dass al-Bakr Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hatte.