Sänger Karel Gott bekommt Goldene Henne für sein Lebenswerk

Der Sänger Karel Gott bekommt für sein Lebenswerk eine Goldene Henne. Der 78-Jährige begeistere "seit mehr als einem halben Jahrhundert generationenübergreifend die Menschen", teilte der Chefredakteur der Illustrierten "Super Illu", Stefan Kobus, am Mittwoch zur Begründung der Entscheidung mit. Der Tscheche werde bei der Preisverleihung am Freitag in Leipzig seine Auszeichnung vor Ort entgegen nehmen.

Der Medienpreis Goldene Henne wird von der "Super Illu", dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg vergeben. Die Verleihung findet vor 5000 Zuschauern in der Leipziger Messe statt.