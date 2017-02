Schäuble sagt im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss aus

Der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss des Bundestags zu umstrittenen Aktiengeschäften befragt am Donnerstag (13.00 Uhr) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Er ist seit Herbst 2009 im Amt - das Steuerschlupfloch, um das es dem Ausschuss geht, wurde 2012 geschlossen. Das Untersuchungsgremium will herausfinden, warum Banken und Fonds jahrelang Cum-Ex-Geschäfte in großem Stil tätigen und damit den Staat schädigen konnten.

Bei solchen Geschäften kauften und verkauften Banken unmittelbar um einen Dividendenstichtag herum in Leerverkäufen Aktien mit (cum) und ohne (ex) Dividendenanspruch und ließen sich eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer von den Finanzämtern mehrmals erstatten.