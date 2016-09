Schäuble stellt Bürgern leichte Steuerentlastungen für 2017 in Aussicht

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den Bürgern für 2017 leichte Steuerentlastungen in Aussicht gestellt. Der Steuertarif sowie der Grundfreibetrag, der Kinderfreibetrag und das Kindergeld sollen im Rahmen des nächsten Existenzminimumsberichts angepasst werden, wie der Minister am Dienstag in der Haushaltsdebatte des Bundestags sagte. Er verteidigte seinen Sparkurs gegen die Kritik der Opposition.

Mit den für 2017 geplanten Steuerentlastungen will Schäuble der sogenannten kalten Progression entgegenwirken. Diese bewirkt, dass leichte Einkommenszuwächse durch eine höhere Steuerbelastung wieder wettgemacht werden. Er werde den Existenzminimumsbericht in Kürze vorlegen. "Das hat bei der geringen Inflation natürlich nur begrenzte Auswirkungen", räumte der Minister allerdings ein. Er bezifferte das Volumen der Entlastungen auf zwei Milliarden Euro.

Schäuble verwies darauf, dass sich für die Zeit nach 2017 aus dem Anstieg der Gesamtwirtschaftskraft ein Senkungsspielraum von 15 Milliarden Euro jährlich ergebe. Dieser solle für die Reduzierung der Einkommensteuer bei kleinen und mittleren Einkommen genutzt werden.

Die Finanzpolitik der Regierung "hat sich für die Menschen ausgezahlt", sagte Schäuble. "Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass es den Menschen heute so gut geht." Das "Gerede über die Austeritätspolitik" sei lediglich ein Ablenkungsmanöver. Die auf Sparen und einen ausgeglichenen Etat ausgerichtete Haushaltspolitik stößt bei Linken und Grünen auf deutliche Kritik.

Der Etatentwurf von Schäuble für 2017 sieht ein Volumen von 328,7 Milliarden Euro vor, 3,7 Prozent mehr als im laufenden Jahr. Neben höheren Sozialausgaben sind auch Zuwächse bei Bildung und Forschung, Verkehr, digitaler Infrastruktur, Innerer Sicherheit und Verteidigung vorgesehen. Es ist der vierte ausgeglichene Etat in Folge.

Die SPD reagierte zurückhaltend auf Schäubles Ankündigungen. "Wir stellen uns einer Entlastung nicht entgegen, aber die muss schon sehr gezielt sein", sagte der SPD-Haushaltsexperte Carsten Schneider. Wer etwa so wenig verdiene, dass er überhaupt keine Steuern bezahlt, profitiere auch nicht von deren Senkung. Deshalb solle eine Entlastung bei den Sozialabgaben erreicht werden.

Der Grünen-Haushaltsexperte Sven Kindler sagte mit Blick auf Schäubles Ankündigung: "Nicht überall, wo Entlastung draufsteht, ist auch Entlastung drin." Von der Senkung der Einkommensteuer profitierten Besserverdienende, nicht aber Geringverdiener. Stattdessen müsse es mehr Investitionen geben, etwa beim sozialen Wohnungsbau. "Sie verwalten den Status Quo und verteilen das Geld mit der Gießkanne", sagte er in der Haushaltsdebatte.

Die Linken-Abgeordnete Gesine Lötzsch bezeichnete die Haushaltspolitik der Regierung als sozial ungerecht. "Die Regierung spaltet unsere Gesellschaft weiter, statt Spaltung aufzuheben", sagte sie in der Debatte. Um die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen zu entlasten, müssten die Vermögenden stärker belastet werden. Lötzsch warf Schwarz-Rot zudem Kurzsichtigkeit vor. "Die Regierung hat einen 'Nach-mir-die-Sintflut-Haushalt' vorgelegt", kritisierte sie.

Der Bund der Steuerzahler forderte weiterreichende Steuererleichterungen. Der Solidaritätszuschlag müsse spätestens zum Jahreswechsel 2019/2020 ausgelaufen sein. Bis dahin würden die Finanzhilfen für den Aufbau Ost ohnehin beendet sein.