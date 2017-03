Schäuble trifft erstmals neuen US-Finanzminister Mnuchin

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) trifft am Donnerstag in Berlin seinen neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin (gemeinsame Pressekonferenz 18.00 Uhr). Es ist das erste Treffen von Schäuble mit dem früheren Spitzenmanager der Investmentbank Goldman Sachs. Ab Freitag nehmen die beiden Minister am zweitägigen Treffen der G20-Finanzminister in Baden-Baden teil.

Die Bundesregierung bemüht sich derzeit, Kontakte zu der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump zu knüpfen. Ein zu Wochenbeginn geplanter Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) in Washington war wegen der winterlichen Witterungsbedingungen an der US-Ostküste verschoben worden.