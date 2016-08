Schäuble warnt vor Andauern der Niedrigzinsphase

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat vor einem Andauern der Niedrigzinsphase im Euro-Raum gewarnt. "Auf Dauer sind die Folgen von Niedrigzinsen oder gar negativen Zinsen schädlich - etwa bei der Vorsorge fürs Alter", sagte Schäuble der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Ein Einstieg in den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sei aber nur durch Strukturreformen und mehr Investitionen erreichbar.

Experten äußerten die Erwartung, dass sich vorerst nichts an den niedrigen Zinsen ändern werde. "Die niedrigen Zinsen werden uns noch so lange begleiten, wie man die Europäische Zentralbank gewähren lässt", zitierte die "FAS" den früheren Präsidenten des ifo-Instituts in München, Hans-Werner Sinn. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger sagte dem Blatt, er rechne damit, dass die Niedrigzinsphase noch mindestens fünf weitere Jahre anhalte. "Die Niedrigzinsphase kann noch sehr lange gehen", sagte auch Martin Hellwig, Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern.

Kritisch äußerte sich dazu auch Mohamed El-Erian, früherer Vorstandschef der Fondsgesellschaft Pimco und ökonomischer Chefberater des Versicherungskonzerns Allianz: "Wenn sich innerhalb der nächsten drei Jahre an der Zinspolitik nichts ändert, gefährdet dies das Wohlergehen künftiger Generationen", sagte er der "FAS".