Schäuble will Milliardenüberschuss zur Schuldentilgung verwenden

Trotz der Flüchtlingskrise hat der Bund das vergangene Jahr mit einem Milliardenplus abgeschlossen: Der Haushaltsüberschuss lag bei 6,2 Milliarden Euro, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag mitteilte. Er plädierte dafür, die Summe nun zur Schuldentilgung einzusetzen.

"Wir haben bisher in jedem Jahr dieser Legislaturperiode den Haushalt ohne die Aufnahme neuer Schulden abgeschlossen", erklärte Schäuble. Grund für das erneute Plus im abgelaufenen Jahr ist nach Angaben aus seinem Ministerium zum einen die "robuste konjunkturelle Entwicklung" mit einer Rekordbeschäftigung. Zum anderen seien die Ausgaben um 5,7 Milliarden Euro hinter den Planungen zurückgeblieben: So seien unter anderem Investitionsmittel - beispielsweise für den Ausbau der Kitabetreuung oder für Straßenbau und Breitbandversorgung - nicht in dem Maße verbraucht worden, wie zunächst angenommen.

Schäuble räumte ein, dass der Überschuss außerdem Folge "besonderer Umstände - etwa bei den Zinsausgaben" sei. Angesichts künftig womöglich wieder steigender Zinsen plädierte Schäuble für "weitere Zukunftsvorsorge" mit dem zusätzlichen Haushaltsgeld. "Ich werde dem Deutschen Bundestag daher vorschlagen, den Überschuss von 6,2 Milliarden Euro zur Schuldentilgung einzusetzen", erklärte er.

Die bereits angelaufene Steuersenkungsdebatte wurde im Ministerium als "nicht sinnvoll" zurückgewiesen. In Erwartung eines neuen Milliardenüberschusses waren in den vergangenen Tagen bereits Forderungen nach weiteren Steuererleichterungen erhoben worden.