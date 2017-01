Schäuble will Schuldenberg zumindest ein bisschen abbauen

Steuern senken, mehr Geld investieren oder Schulden zurückzahlen? Das Milliardenplus im Bundeshaushalt hat eine lebhafte Debatte über die Verwendung des Geldes ausgelöst. Wie Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag mitteilte, schloss der Bund trotz Flüchtlingskrise das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 6,2 Milliarden Euro ab. Der Minister plädierte dafür, die Summe zur Schuldentilgung einzusetzen.

Der Etat des Bundes ist der dritte in Folge ohne die Aufnahme neuer Schulden und der zweite mit einem Überschuss - auch wenn dieser 2016 geringer ausfiel als im Vorjahr. Grund für das erneute Plus sind nach Angaben aus dem Ministerium die gute Konjunktur samt Rekordbeschäftigung und mehr Steuereinnahmen sowie geringere Ausgaben als geplant.

Zugleich veröffentlichte das Statistische Bundesamt am Donnerstag die Zahlen für die staatlichen Haushalte insgesamt. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr mit einem Überschuss von 19,2 Milliarden Euro, wie die Statistiker unter Berufung auf vorläufige Berechnungen mitteilten.

Nach den bislang geltenden Regeln müsste der Überschuss im Bundeshaushalt nun in eine Rücklage fließen, in der Geld für Ausgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise gesammelt wird. In dem Topf befinden sich aber bereits über zwölf Milliarden Euro - und bislang konnten die Flüchtlingsausgaben ohne den Griff in diese Kasse bestritten werden.

Angesichts künftig womöglich wieder steigender Zinsen plädierte Schäuble für "weitere Zukunftsvorsorge" mit dem Haushaltsgeld. "Ich werde dem Deutschen Bundestag daher vorschlagen, den Überschuss von 6,2 Milliarden Euro zur Schuldentilgung einzusetzen", erklärte er. Die bereits angelaufene Steuersenkungsdebatte wurde im Ministerium ebenso als "nicht sinnvoll" zurückgewiesen wie "neue Begehrlichkeiten" bei den Ausgaben.

In der Koalition gingen die Meinungen über die Verwendung des Geldes allerdings auseinander: Mitglieder der Unionsfraktion signalisierten grundsätzlich Unterstützung für Schäubles Pläne. Aus der CSU kam dagegen die Forderung nach Steuersenkungen. "Wir sollten den Bürgern wieder etwas zurückgeben", sagte Bayerns Finanzminister Markus Söder der "Bild".

Die SPD verlangte mehr Investitionen in Bildung und Infrastruktur. "Es ist wichtig, dass diese Gelder jetzt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit unseres Landes eingesetzt werden", erklärte SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider. Zu sinnvollen Investitionen zählte er auch Ausgaben zur Verbesserung der inneren Sicherheit.

Auch die Grünen verlangten mehr Investitionen. "Der Überschuss muss jetzt genutzt werden, um in Klimaschutz, bezahlbare Wohnungen und Bildung zu investieren", erklärte ihr Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler.

Im Finanzministerium stießen diese Vorschläge auf wenig Zustimmung. Argumentiert wurde, dass beispielsweise im Haushalt für 2018 noch ein Loch von rund fünf Milliarden Euro gestopft werden müsse. Angesichts von rund 1,2 Billionen Euro Schulden des Bundes sei zumindest der Beginn des Abbaus dieses Schuldenbergs ein wichtiges Zeichen.

Die Forderungen nach weiteren Investitionen wurde mit dem Verweis auf nicht abgeflossene Mittel zurückgewiesen. So seien Investitionsgelder von 1,8 Milliarden Euro - beispielsweise für den Ausbau der Kitabetreuung oder für Straßenbau und Breitbandversorgung - nicht verbraucht worden.

Die Linkspartei forderte die Verwendung des Milliardenüberschusses für kostenlose Mahlzeiten in Schulen und Kitas. Mit dem von ihrer Partei vorgeschlagenen Sonderprogramm könnten "alle Kinder in Kitas und Schulen ein ganzes Schuljahr lang ein kostenfreies, warmes und gesundes Mittagessen bekommen", erklärte Parteichefin Katja Kipping.