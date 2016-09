Schäuble will Steuer-Entlastung schnell durchs Kabinett bringen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine rasche Umsetzung seiner Pläne für Steuererleichterungen angekündigt. "Wir wollen die Entlastungen jetzt schnell beschließen", sagte Schäuble der "Bild" (Freitagsausgabe). Schon am kommenden Mittwoch solle das Kabinett der Vorlage zustimmen. Bei den Fraktionen liegt ein entsprechendes Papier nach "Bild"-Informationen bereits vor.

Erst am Dienstag hatte der Minister in seiner Haushaltsrede im Bundestag eine Entlastung der Bürger bereits Anfang 2017 angekündigt. Schäuble möchte Anfang 2017 Kinderfreibetrag, Grundfreibetrag und Kindergeld erhöhen. Die so genannte "Kalte Progression" soll ausgeglichen werden.

Das SPD-geführte Bundeswirtschaftsministerium reagierte zurückhaltend auf Schäubles Zeitplan. "Bislang liegen uns keine entsprechenden Entlastungspläne des Finanzministeriums vor", teilte das Ministerium der "Bild"-Zeitung mit. Zuvor hatte SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Bundestag größeren Steuerversprechen eine Absage erteilt.