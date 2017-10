Schäuble zum letzten Mal bei Treffen der Euro-Finanzminister

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) nimmt am Montag zum letzten Mal an einem Treffen mit seinen Kollegen aus der Eurozone teil (15.00 Uhr). Bei der Sitzung in Luxemburg beraten die Minister über die Lage des ehemaligen Krisenlandes Portugal sowie Strategien für mehr Wachstum und Beschäftigung. Eine Diskussion ist auch über die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion geplant, bevor die EU-Kommission dazu im Dezember konkrete Vorschläge vorlegen wird.

Der 75-jährige Schäuble ist der dienstälteste Finanzminister in der Runde der 19 Euro-Staaten. Er hatte im November 2009 erstmals an einem Treffen der Eurogruppe teilgenommen und prägte die Arbeit des Gremiums während der Griechenland- und Finanzkrise dann maßgeblich. Schäuble soll Ende Oktober zum Präsidenten des neues Bundestages gewählt werden und gibt dann das Amt des Finanzministers nach acht Jahren auf.