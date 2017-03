Schäubles Etatplan: Bund soll auch mittelfristig auf neue Schulden verzichten

Der Bund soll nach den Plänen von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auch in den kommenden Jahren auf neue Schulden verzichten. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 und den Finanzplan des Bundes bis 2021 auf den Weg. Ob das Budget allerdings jemals so vom Parlament beschlossen wird, ist aufgrund der Bundestagswahl im September unsicher.

Vorgesehen ist im kommenden Jahr ein Etatvolumen von 335,5 Milliarden Euro. Das sind 1,9 Prozent mehr, als für 2017 veranschlagt worden waren. Wie in allen Haushalten seit 2014 will der Bund erneut keine neuen Schulden machen. Schwerpunkte des Etats sind die Ausgaben für innere wie äußere Sicherheit sowie zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. Die mittelfristigen Planungen sehen ein Festhalten an der "schwarzen Null" bis 2021 vor.

Verabschiedet wird der Haushaltsplan erst nach der Wahl vom dann neu gewählten Parlament. Dies könnte sich je nach Dauer der Regierungsbildung bis ins kommende Jahr hinziehen.

Als "Handlungsauftrag" für die kommende Regierung bleibt die bereits im geltenden Finanzplan vorgesehene globale Minderausgabe von 4,9 Milliarden Euro bestehen. Mit der Minderausgabe wird ein Sparbedarf vorgegeben, um Mehrausgaben ohne Abkehr von einem schuldenfreien Haushalt decken zu können. Für einen ausgeglichenen Haushalt 2018 ist zudem ein Rückgriff auf die für die Flüchtlingskrise gebildete Rücklage vorgesehen.

"Wir werden Ende September auf eine gesamte Wahlperiode ohne neue Schulden zurückblicken können", erklärte Schäuble. "Diese solide Haushaltspolitik setzen wir auch in den nächsten Jahren fort." Die Haushaltspolitik der großen Koalition sei "der Erfolgsgarant für Wachstum und Arbeitsplätze – und damit für eine sichere und wohlhabende Zukunft Deutschlands".

Die Ausgaben für innere Sicherheit sollen um eine halbe Milliarde Euro gegenüber früheren Planungen steigen. Das sind 275 Millionen Euro mehr in dem Bereich als im laufenden Jahr, mit denen die diversen beschlossenen Sicherheitspakete finanziert werden. Der Verteidigungshaushalt wächst im Vergleich zu 2017 um 1,4 Milliarden Euro an - der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bleibt aber aufgrund des erwarteten Wirtschaftswachstums bei etwa 1,23 Prozent.

Der SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs kritisierte unter anderem, Schäubles Planungen ließen keinen Spielraum für eine Steuerreform. "Wenn er vorhat, seine Reform durch Umschichtungen oder Kürzungen zu finanzieren, hätte er dazu jetzt erste Weichen stellen müssen." Mit Blick auf das Festhalten an der globalen Minderausgabe von 4,9 Milliarden Euro bemängelte Kahrs: "Anstatt seinen eigenen Gestaltungsspielraum zu nutzen, will der Finanzminister diese Aufgabe offenbar der nächsten Regierung überlassen".

Die Linken-Haushaltspolitikerin Gesine Lötzsch warf der Bundesregierung vor, sie habe "immer noch nicht erkannt, dass wir ein Gerechtigkeitsproblem in unserer Gesellschaft haben". Schäuble habe "immer wieder soziale Kürzungen mit aller Macht durchgesetzt". Sie kritisierte zudem den Zuwachs im Verteidigungsetat.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf Schäuble vor, mit seiner Finanzplanung falsche Akzente zu setzen. Vordringlich sei, "endlich dafür zu sorgen, dass Alleinerziehende und Familien mit Kindern entlastet werden".