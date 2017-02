Schalke bestätigt Aufwärtstrend: 2:0 gegen Hertha

Schalke 04 hat seinen Aufwärtstrend auch in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den großen Abstand zu den Europapokalplätzen ein wenig verringert. Mit 2:0 (1:0) verbuchten die Königsblauen ihren neunten Heimsieg in Folge gegen ihren Lieblingsgegner Hertha BSC und liegen nun acht Punkte hinter dem Tabellensechsten aus Berlin.

RB Leipzig hat eine Woche nach den Ausschreitungen von Dortmund im eigenen Stadion erstmals Schwächen gezeigt. Der Aufsteiger musste sich gegen den Hamburger SV mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und kassierte in der laufenden Saison seine erste Heimniederlage. Borussia Dortmund verlor 1:2 beim Tabellenletzten Darmstadt 98. Bayern München erkämpfte sich einen 2:0-Sieg in Ingolstadt. Bayer Leverkusen landete nach zuvor zwei Niederlagen einen 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt.

Drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale erzielten Guido Burgstaller (41.) und der überragende Leon Goretzka (62.) die Tore für Schalke. Der Hertha droht nach der vierten Auswärtspleite in Folge der Sturz aus den internationalen Rängen. Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) könnte der 1. FC Köln bereits mit einem Remis beim SC Freiburg vorbeiziehen. Schalke feierte fünf Tage vor dem Zwischenrundenhinspiel bei PAOK Saloniki eine erfolgreiche Generalprobe für die K.o.-Phase der Europa League.

Für den HSV trafen der Ex-Leipziger Kyriakos Papadopoulos (18.), der Brasilianer Walace (24.) und Aaron Hunt (90.+3). Vor 42.558 Zuschauern im erneut ausverkauften WM-Stadion verschafften sich die Hamburger durch den dritten Pflichtspielsieg in Folge etwas Luft im Abstiegskampf. Mit 19 Punkten befindet sich das Team von Markus Gisdol aber nach wie vor in großer Not. Der Tabellenzweite Leipzig verlor sein letztes Heimspiel am 15. April 2016 gegen den SV Sandhausen (0:1) noch zu Zweitliga-Zweiten.

Dortmund zeigte zum Abschluss einer turbulenten Woche Nerven. Beim 1:2 (1:1) drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale gegen Hertha BSC präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel erschreckend schwach. Winter-Neuzugang Terrence Boyd brachte die Lilien mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung (21.). Raphael Guerreiro erzielte zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich (44.). Doch der eingewechselte Antonio Colak schoss die Lilien zum ersten Heimsieg seit dem 22. Oktober 2016 (67.).

Der mexikanische Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez traf doppelt (5., 63.) für Leverkusen und erhöhte sein Konto damit auf acht Saisontreffer. In der 78. Minute markierte der eingewechselte Nationalstürmer Kevin Volland das erste Bundesligator für seinen neuen Verein. Die Frankfurter Gäste, die zu den positiven Überraschungen in dieser Saison zählen, liegen trotz der Niederlage weiter auf Europapokalkurs und weisen acht Zähler mehr als Bayer auf.

Der FC Bayern legte eine schwache Generalprobe für das Champions-League-Highlight gegen den FC Arsenal hin, baute die Tabellenführung aber aus. Im oberbayerischen Bundesliga-Duell beim FC Ingolstadt waren die Münchner einmal mehr nicht überzeugend, es reichte durch die späten Tore von Arturo Vidal (90.) und Arjen Robben (90.+1) dennoch zu einem schmeichelhaften 2:0 (0:0). Vier Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse liegt die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti dank der Niederlage von RB Leipzig sieben Punkte vor dem ersten Verfolger.

Werder Bremen stürzt nahezu ungebremst dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Die Hanseaten kassierten vor eigenem Publikum gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:1) die vierte Niederlage in Serie und sind in dieser Verfassung nicht mehr erstliga-tauglich. Die Gäste hingegen feierten den dritten "Dreier" in Serie und setzten sich weiter ins Tabellenmittelfeld ab. Für den Treffer des Tages sorgte bereits in der zwölften Minute Mittelfeldspieler Thorgan Hazard, der einen sehenswerten Konter mit einem platzierten Flachschuss abschloss.