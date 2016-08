Schalke lässt sich überraschen - BVB zieht nach Bayern-Kantersieg nach

Die Fußball-Bundesliga ist mit einer dicken Überraschung in die 54. Saison gestartet. Ausgerechnet der hoch ambitionierte Traditionsklub Schalke 04 patzte zum Auftakt durch das 0:1 (0:1) bei Eintracht Frankfurt. Dagegen beantwortete Vizemeister Borussia Dortmund den 6:0 (2:0)-Kantersieg von Titelverteidiger Bayern München am Freitagabend im Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen mit einem 2:1 (1:0) gegen den FSV Mainz 05.

Bei hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius gewann der VfL Wolfsburg noch ohne Bundesliga-Rückkehrer Mario Gomez mit 2:0 (1:0) beim FC Augsburg. Der 1. FC Köln gab Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) das Nachsehen.

Der Hamburger SV kam zum Auftakt durch das 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt nicht zu einem Heim-Dreier. Aufgrund der hohen Temperaturen wurden auf allen Bundesliga-Plätze in den Halbzeiten Trinkpausen für die Spieler eingelegt.

In Frankfurt brachte Torjäger Alexander Meier (13.) die Gastgeber gegen Schalke in Führung. Die Königsblauen, die sich mit etlichen Stars für die neue Spielzeit verstärkt hatten, enttäuschten unter dem neuen Trainer Markus Weinzierl lange Zeit auf der ganzen Linie. Meier scheiterte zudem an Schalke-Keeper Ralf Fährmann mit einem Foulelfmeter (68.). Der Frankfurter Michael Hector (79.) sah nach einer Notbremse zu Recht die Rote Karte.

In Dortmund war einmal mehr Verlass auf Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, der in der 17. Minute das 1:0 erzielte und sorgte per Foulelfmeter (89.) auch für das 2:0. Yoshinori Muto (90.+2) gelang noch das Anschlusstor.

BVB-Coach Thomas Tuchel hatte auf Rückkehrer Mario Götze (Oberschenkelprobleme) verzichtet, ist aber überzeugt, dass der Ex-Münchner an alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann. "Wir wollen ihm helfen, dass sein Talent wieder auf dem Platz strahlt. Das bedeutet, er braucht Vertrauen und absolute körperliche Fitness", sagte Tuchel bei Sky. Selbstvertrauen im Sport komme über körperliche Fitness, so der Ex-Coach der Mainzer. Tuchel: "Er wird das schaffen, da bin ich felsenfest von überzeugt."

Neuzugang Daniel Didavi (35.) brachte die Wolfsburger in Augsburg mit einer Direktabnahme in Führung. Ricardo Rodriguez (89.) machte per Freistoßtreffer alles klar.

Auch der HSV profitierte beim 1:0 vom einem Treffer eines Neuzugangs. Bobby Wood (30.), von Zweitligist Union Berlin geholt, sorgte für das Führungstor gegen Ingolstadt. Lukas Hinterseer (79.) rettete den Schanzern aber einen Punkt an der Elbe.

Einen starken Auftakt erwischte auch Köln gegen Darmstadt. Marcel Risse (11.) schoss das 1:0 für die Rheinländer. Die Partie musste in der zweiten Halbzeit für knapp 15 Minuten unterbrochen werden. Schiedsrichter Patrick Ittrich schickte die Spieler aufgrund eines heranziehenden Gewitters in der 56. Minute für knapp 13 Minuten in die Kabine. Anthony Modeste (61.) erhöhte nach Fortsetzung der Begegnung auf 2:0.

Das Freitag hatten Robert Lewandowski (13., 46. und 77., Foulelfmeter), Xabi Alonso (9.), Philipp Lahm (66.) und Franck Ribéry (73.) das halbe Dutzend Bayern-Tore gegen den SV Werder geschossen. Bremens Manager Frank Baumann sprach indes Trainer Viktor Skripnik trotz des miserablen Saisonstarts das Vertrauen aus. "Wir werden da in den nächsten Monaten definitiv nichts verändern. Wir haben die Entscheidung aus Überzeugung getroffen", betonte Baumann.

DFL-Präsident Reinhard Rauball zeigte sich entsetzt über das einseitige Eröffnungsspiel in der Allianz Arena. "Ich war erschrocken über die Art und Weise wie Werder Bremen ohne Gegenwehr dort gespielt hat", resümierte der Vereins-Präsident von Borussia Dortmund im Radio-Interview bei WDR2. Er habe schon Überlegungen angestellt, wer künftig im Saisonauftaktmatch aufeinandertreffen soll.

