Scharfe Kritik an griechischen Behörden nach Mord an Freiburger Studentin

Der Mord an der Studentin Maria L. sorgt für massive Verstimmungen im deutsch-griechischem Verhältnis. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) bestätigte am Donnerstag, dass der mutmaßliche Täter in Griechenland seit Mai 2013 wegen versuchten Mordes inhaftiert war. Nach einer vorzeigten Freilassung 2015 schrieben ihn die Behörden trotz Verstößen gegen Bewährungsauflagen aber nicht europaweit zur Fahndung aus.

"Das ist ein sehr ärgerlicher Vorgang", sagte de Maizière in Berlin. "Wir werden das sicher auch mit der griechischen Seiten zu besprechen haben." Hätte Griechenland den Verdächtigen Hussein K. international zur Fahndung ausgeschrieben, wäre dieser bei Kontrollen durch deutsche Sicherheitsbehörden "in verschiedenen Stufen" aufgefallen. Dessen Asylverfahren wäre "anders gelaufen, auf einer ganz anderen Rechtsgrundlage".

K. wird dringend verdächtig, Maria L.am 16. Oktober vergewaltigt und ermordet zu haben. Der Tod der 19-jährigen Studentin sorgt seit Wochen bundesweit für Empörung. K. hatte sich Ende 2015 in Deutschland als Asylbewerber registrieren lassen. Unmittelbar davor war er in Griechenland Ende Oktober 2015 auf Bewährung aus der Haft entlassen worden.

Weil er sich danach nicht wie vereinbart bei der Polizei meldete, schrieben ihn die Behörden nach Angaben von de Maizière national zur Fahndung aus. Sie unterließen aber einen entsprechenden Aufruf über Kanäle wie das Schengen-Informationssystem, über das Sicherheitskräfte in anderen Ländern auf den Gesuchten aufmerksam hätten werden können.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) kritisierte die griechischen Behörden am Donnerstag in der "Bild"-Zeitung scharf. Es handle sich um ein "eklatantes Versagen", erklärte BDK-Chef André Schulz.

Eine griechische Anwältin hatte K. bereits am Mittwoch als ihren früheren Mandanten aus einem Prozess wegen eines brutalen Raubüberfalls auf eine Frau identifiziert. Sie war von dem jungen Mann demnach von einer Klippe gestoßen worden, wofür er zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Am Donnerstag bestätigten dann auch deutsche und griechische Sicherheitsbehörden offiziell, dass beide identisch sind. Dies belegen Fingerabdrücke.

Nach griechischen Angaben kam K. aufgrund eines Gesetzes, das wegen der Überbelegung griechischer Gefängnisse die Entlassung Strafgefangener ermöglichte, unter Auflagen aus der Haft frei. Er sollte sich jeden Monat bei der Polizei melden, doch zwei Monate nach der Freilassung verlor die Polizei seine Spur. Auch griechische Medien kritisierten am Donnerstag die Behörden, die das Verschwinden des Manns nicht bei Interpol meldeten.

Unklar ist bislang das Alter des Verdächtigen. Bei seiner Registrierung in Deutschland wurde er als 17-Jähriger registriert. Nach Angaben aus griechischen Ermittlerkreisen wurde sein Alter bereits 2013 bei seiner Registrierung in Griechenland auf 16 oder 17 Jahre geschätzt. Es sei allerdings schwierig, das Alter von Flüchtlingen zu bestimmen.