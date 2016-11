Schlag gegen deutsches IS-Rekrutierungsnetzwerk um bekannten Salafistenprediger

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben ein Salafistennetzwerk zerschlagen, das Kämpfer für die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) angeworben und radikalisiert haben soll. Die fünf Männer seien am Dienstag in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen festgenommen worden, teilten die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und das nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf mit. Sie sollen mindestens einen Mann und dessen Familie nach Syrien geschleust haben.

Mutmaßlicher Kopf der Gruppe ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft der 32-jährige Iraker Ahmad Abdulaziz Abdullah A., der unter dem Namen "Abu Walaa" als Prediger auf salafistischen Veranstaltungen auftrat und sich offen zum IS bekennt. "Ziel des von ihm angeführten Netzwerks war es, Personen an den IS nach Syrien zu vermitteln", erklärte die Behörde. Die übrigen vier Verdächtigen hätten bei der Rekrutierung geholfen.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Ralf Jäger (SPD) handelt es sich bei "Abu Walaa" um eine der maßgeblichen Führungsfiguren der islamistischen Szene in Deutschland. "Hier ist ein Schlag gelungen gegen die Chefideologen der salafistischen Szene in Deutschland", sagte er am Dienstag in Düsseldorf vor Journalisten. Die Ermittlungen gegen ihn und seine Helfer liefen seit Monaten.

Bei den übrigen Verdächtigen handelt es sich laut Bundesanwaltschaft um Männer im Alter zwischen 26 und 50 Jahren mit türkischer, deutscher, kamerunischer sowie deutsch-serbischer Staatsangehörigkeit. Zwei von ihnen sollen Gleichgesinnte und potenzielle Kandidaten für die Ausreise in IS-Gebiete ideologisch und sprachlich geschult haben, die anderen sollten die eigentlichen Schleusungen organisieren.

Allen werde die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung zur Last gelegt, teilten die Karlsruher Ermittler mit. Die Beschuldigten würden am Dienstag und Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzpräsidenten Burkhard Freier hatte ein Verdächtiger auch Kontakt zu einem der drei jugendlichen Salafisten, die im April in Essen einen Sprengstoffanschlag auf einen Sikh-Tempel verübt haben sollen. Hinweise auf eigene Anschlagsplanungen des nun zerschlagenen Netzwerks gebe es nicht, betonte er. Die Ermittlungen bezögen sich nur auf Anhängerwerbung und Radikalisierung.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich erfreut über die Festnahmen. "Das ist ein wichtiger Schlag gegen die extremistische Szene in Deutschland", erklärte er in Berlin. Diese zeige, dass die Behörden konsequent gegen Terrorverdächtige vorgingen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von einem "bemerkenswerten Erfolg" der Sicherheitsbehörden, der ein "klares Signal" an die islamistische Szene sende. Der Schlag belege zugleich erneut auch, dass Deutschland zunehmend im Visier stehe und von Extremisten als "Organisationsraum für Aktionen" genutzt werde, erklärte GdP-Bundeschef Oliver Malchow in Berlin. Die Polizei brauche mehr Personal.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums nahmen Beamte des dortigen Landeskriminalamts (LKA) im Auftrag der Bundesanwaltschaft zwei der Verdächtigen am Dienstag in Dortmund und Duisburg fest. Ein Zugriff erfolgte demnach in Niedersachsen.

Die Ermittlungen gegen das salafistische Netzwerk um "Abu Walaa" fußten Jäger zufolge auf detaillierten Angaben eines "Hinweisgebers", der von diesem rekrutiert worden war, später jedoch mit den Behörden kooperierte. Einzelheiten nannte der Minister nicht.