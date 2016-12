Schule in Istanbul dementiert Verbot von Weihnachtsbräuchen

Nach der Empörung über ein Verbot von Weihnachtsbräuchen an einem von Deutschland unterstützten Gymnasium in Istanbul hat die Schule ein solches Vorgehen dementiert. Es gebe kein derartiges Verbot, versicherte die Schule Istanbul Lisesi am Sonntag in einer Erklärung auf ihrer Website. Ein Konzert sei "ohne Erklärung" von den deutschen Lehrern abgesagt worden.

Es stehe nicht zur Debatte, dass die Schule oder Schulleitung de Konzert Hindernisse in den Weg legen oder es verbieten würde, hieß es weiter.

Zuvor hatte das Auswärtige Amt in Berlin das Vorgehen der Schulleitung bedauert und Gespräche dazu angekündigt: "Es ist sehr schade, dass die gute Tradition des vorweihnachtlichen interkulturellen Austausches an einer Schule mit langer deutsch-türkischer Tradition in diesem Jahr ausgesetzt wurde", hieß es im Auswärtigen Amt. "Wir verstehen die überraschende Entscheidung der Leitung des Istanbul Lisesi nicht."

Das Vorgehen der Schule hatte in Deutschland eine Welle der Empörung ausgelöst. Politiker von Union, Grünen und Linkspartei forderten, der Schule deutsche Gelder zu streichen. Auch Rufe nach einer Einbestellung des türkischen Botschafters wurden laut.