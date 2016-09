Schulen sollen sich stärker gegen sexuellen Missbrauch engagieren

Die Schulen in Deutschland sollen sich stärker an der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern beteiligen. "Wir müssen davon ausgehen, dass in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Mädchen und Jungen von sexueller Gewalt betroffen sind", erklärte der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, am Dienstag zum Start einer bundesweiten Initiative. Es gehe um den Abbau von Ängsten und schnellere Hilfen.

"Es gibt an Schulen eine große Unsicherheit im Umgang mit sexueller Gewalt", erklärte Rörig in Berlin. Viele Lehrer hätten Angst vor Falschbeschuldigungen oder wüssten nicht, was im Verdachtsfall zu tun sei. Für die betroffenen Kinder sei es aber "wichtig, dass ihre Signale wahrgenommen werden".

Mädchen und Jungen, die sexuelle Gewalt in der Familie, im sozialen Umfeld, in Einrichtungen oder durch Gleichaltrige erleiden, benötigten Schulen "als Orte, an denen sie Schutz und Hilfen finden". Dabei geht es Rörig zufolge auch um zunehmende Gefahren durch digitale Medien - wie zum Beispiel Sexting, also die Kommunikation über sexuelle Themen und das Verschicken erotischer Bilder. "Nur in der Schule können wir alle Kinder und Jugendlichen erreichen", erklärte er.

Mit der Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" sollen die mehr als 30.000 Schulen fachlich unterstützt und bei der Entwicklung von Schutzkonzepten beraten werden. Dafür gibt es eine umfassende Infomappe und das Internetportal www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de. Gestartet wird das Projekt am kommenden Montag offiziell in Nordrhein-Westfalen, die anderen Länder folgen bis Ende 2018.

Es gehe nicht darum, Schulen unter einen Generalverdacht zu stellen, betonte Rörig. Schulen hätten neben ihrem Bildungsauftrag aber auch einen Kinderschutzauftrag. Die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe, hält Fortbildungsangebote für Lehrkräfte für nötig, um diese für das Thema zu qualifizieren.

Catharina Beuster vom Betroffenenrat beim Missbrauchsbeauftragten erklärte, Missbrauch habe "weniger Raum", wenn sich Fachkräfte sicher fühlten und "auch die vorsichtigen Signale von Kinder hören und Hilfe vermitteln können". "Offenheit und Transparenz sollen helfen, das Tabu zu durchbrechen", betonte Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung. Auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) erklärte, sexuelle Gewalt dürfe "kein Tabuthema sein".

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Deutschland hat nach Einschätzung des Rostocker Pädagogikprofessors Jens Brachmann das "epidemische Ausmaß einer Volkskrankheit". Laut Kriminalstatistik liege die Zahl der Fälle von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche relativ konstant bei 12.000 bis 13.000 pro Jahr, sagte er im Deutschlandradio Kultur.

Brachmann, der auch Mitglied der Aufarbeitungskommission Kindesmissbrauch ist, vermutet jedoch eine "mindestens sechsstellige" Dunkelziffer. "Das bedeutet, dass aktuell in Deutschland mehr als eine Million Kinder und Jugendliche leben, die von sexueller Gewalt betroffen sind." Das seien etwa sieben Prozent der Jungen und 18 Prozent der Mädchen. Viele Lehrer scheuten sich bislang, tatsächlich nachzufragen. Mit der Initiative sollte Lehrer nun gezielt sensibilisiert werden.