Schulz: Das ist ein großartiger Sieg

SPD-Chef Martin Schulz hat sich hochzufrieden mit dem Wahlerfolg der Sozialdemokraten in Niedersachsen gezeigt. "Das ist ein großartiger Sieg", sagte Schulz am Sonntagabend in Berlin. "Die SPD ist der ganz klare Wahlsieger heute Abend."

Schulz pries insbesondere die Aufholjagd der niedersächsischen SPD, die in den Umfragen noch vor wenigen Wochen hinter der CDU gelegen hatte. Schulz lobte Spitzenkandidat Stephan Weil: "Was Du in den letzten Wochen geleistet hast, ist einzigartig in der Wahlkampfgeschichte der Bundesrepublik".

Die SPD erreichte laut ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF gut 37 Prozent der Stimmen und lag damit deutlich vor der CDU mit etwa 35 Prozent. Allerdings hätte die bisherige rot-grüne Landesregierung damit keine Mehrheit mehr im Landtag.