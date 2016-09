Schwarz, Rot, Gelb und viel Dekolleté

Leuchtende Farben neben dem Klassiker Schwarz und gewagte Ausschnitte haben bei der diesjährigen Verleihung der Emmy-Fernsehpreise in den USA den Ton angegeben. Zwar erschien fast das gesamte Team von "Game of Thrones", des Siegers des Abends, in Schwarz - doch stärker ins Auge stachen bei der Gala am Sonntag andere weibliche Stars, die sich in knalligem Rot, Gelb oder Grün auf den Roten Teppich wagten.

Obwohl sie Gefahr liefen, mit der Farbe des Teppichs zu verschmelzen, entschieden sich diesmal auffallend viele Stars für rote Roben. Tatiana Maslany erwies sich dabei gleich als doppelter Trendsetter: Ihren Preis als beste Hauptdarstellerin einer Drama-Serie für ihre Mehrfachrolle als Klone in "Orphan Black" nahm die 30-Jährige in einem schmal geschnittenen roten Kleid von Alexander Wang entgegen, dessen westenartiges Oberteil vorne, hinten und entlang der Taille viel Offenheit vortäuschte.

Eindeutige Siegerin der Rot-Fraktion aber war Priyanka Chopra. Die ehemalige Miss World und Hauptdarstellerin des ABC-Thrillers "Quantico" stahl vielen Kolleginnen die Show in einem Göttinnen-gleichen roten Plissee-Kleid von Jason Wu, dessen überlangen, ausladenden Rock sie wie eine Tänzerin durch die Luft wirbelte.

Ebenfalls Mut bewiesen andere Gala-Gäste mit der nicht immer schmeichelnden Farbe Gelb als Favoriten-Wahl. Ob "American Horror Story"-Star Angela Bassett in kanariengelber Kimono-Robe von Christian Siriano, "Empire"-Star Taraji P. Henson in kaum weniger knalligem, hochgeschlitzten Kleid von Vera Wang oder die britische Schauspielerin Minnie Driver im Leuchtfarbe-Dress von Versace mit asymmetrischem Dekolleté und Hüftausschnitt - sie alle bewiesen, dass Gelb noch viel Potenzial auf dem Roten Teppich hat.

Schwarz geht immer und sieht immer gut aus, die Binsenweisheit bestätigte in diesem Jahr besonders Kerry Washington: Ihr schulterfreies Kleid von Brandon Maxwell mit langer Schleppe brachte den Babybauch der 39-jährigen Hauptdarstellerin der Fernsehserie "Scandal" auf das Schönste zu Geltung.

In Smaragdgrün und mit - angesichts der Temperaturen von bis zu 29 Grad durchaus verständlichen - Riesenausschnitten zeigten sich die US-Komikerin Tina Fey sowie Sarah Paulson, die für ihre Rolle als Anwältin Marcia Clark in "The People vs. O.J. Simpson" als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie ausgezeichnet wurde.

Dekolleté präsentierten auch Kirsten Dunst in schwarzem Givenchy-Dress mit halb-transparentem Rock und Kristen Bello in romantischer, hautfarbener Robe mit aus der Rolle fallendem floralen Muster von Zuhair Murad.