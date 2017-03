Schwarzenegger verlässt Trump-Show als Moderator

Der Hollywoodschauspieler und frühere Gouverneur Arnold Schwarzenegger beendet seine Moderation bei der TV-Show "Celebrity Apprentice". Er erklärte am Freitag, er habe jede Sekunde als Moderator mit dem Team genossen und wäre auch bereit, mit allen in einer anderen Sendung noch einmal zusammenzuarbeiten. Die Show, die früher von US-Präsident Donald Trump moderiert worden war, sei aber zu belastet.

Schwarzenegger hatte Anfang Januar erstmals die Show moderiert, in der Prominente ihre Fähigkeiten für einen Job in der Geschäftswelt unter Beweis stellen. Anders als bei der Vorgänger-Show "The Apprentice", wo unbekannte Bewerber um einen Management-Job in einer von Trumps Firmen kämpften, spielten die Promis um Spenden für einen wohltätigen Zweck.

Schon bald machte sich Trump, der weiterhin Ko-Produzent der Sendung ist, aber über Schwarzeneggers Einschaltquoten lustig. Schwarzenegger sagte nun dem Magazin "Empire", da Trump weiterhin in die Sendung involviert sei und Geld dafür bekomme, hätten viele keine Lust, sich daran zu beteiligen. Nun endete die erste Staffel und Schwarzenegger erklärte, er werde nicht zurückkommen.