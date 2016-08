Schweizer Bundesanwalt ermittelt gegen Organisatoren der WM 2006

Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) ermittelt weiter im Skandal um die Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland und hat die zeitnahe Veröffentlichung von Informationen angekündigt. Ein Sprecher bestätigte dem SID "eine andauernde Operation in diesem Kontext" und gab weiter an, dass die BA "aller Voraussicht nach" noch am Donnerstag "weitergehend informieren" werde.

Zuvor hatte Spiegel-Online berichtet, das WM-Organisationsboss Franz Beckenbauer erstmals strafrechtliche Konsequenzen drohen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins hat die BA ein Ermittlungsverfahren gegen Beckenbauer wegen des Verdachts auf Untreue und Geldwäsche eingeleitet. Neben dem ehemaligen Chef des deutschen Organisationskomitees würden in dem Verfahren auch weitere Beschuldigte geführt. Das Beckenbauer-Management wollte den Bericht auf SID-Anfrage nicht kommentieren.

Die BA untersucht seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres den Fall aufgrund eines Rechtshilfeersuchens aus Deutschland. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie den ehemaligen Generalsekretär Horst R. Schmidt. Die BA ist zuständig, weil die damaligen finanziellen Transaktionen weitgehend über Schweizer Konten durchgeführt wurden.

Gegen alle drei Ex-Funktionäre, deren Häuser am 3. November 2015 im Zusammenhang mit der weiter ungeklärten Millionen-Zahlung der deutschen WM-Macher an den Weltverband FIFA durchsucht wurden, ermittelt die Justiz wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung rund um die Vergabe des WM-Turniers.

Konkret geht es um 6,7 Millionen Euro, die 2005 vom deutschen WM-Organisationskomitee über die FIFA mutmaßlich an den früheren adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus überwiesen worden sind. Exakt diese Summe war drei Jahre zuvor offenkundig in Form von Vorleistungen von Beckenbauer und Louis-Dreyfus an den früheren FIFA-Skandalfunktionär Mohamed bin Hammam nach Katar geflossen.

Für die Überweisung an die FIFA täuschten die WM-Macher 2005 vorsätzlich einen Anlass (WM-Kulturprogramm) vor. Weil sich die Zahlung durch die Verschleierung für den DFB allerdings später auch steuermindernd auswirkte, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.