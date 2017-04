Schwere Explosion in Petersburger U-Bahn tötet zehn Menschen

Nach einer schweren Explosion in der U-Bahn von St. Petersburg mit zehn Toten ermitteln die Behörden wegen Terrorverdachts: Die Justiz eröffnete am Montag dazu eine Untersuchung, auch Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte einen terroristischen Hintergrund für denkbar. Der Sprengsatz war an einem belebten Knotenpunkt in einem U-Bahnwaggon explodiert. Kurze Zeit später wurde an einer weiteren Metrostation in St. Petersburg ein Sprengsatz gefunden und entschärft.

Sieben Menschen wurden bei der Explosion sofort getötet, sagte Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa. Drei weitere Menschen seien später ihren Verletzungen erlegen. 39 Menschen seien verletzt worden, sechs von ihnen schwer.

Putin, der sich zum Zeitpunkt der Explosion nahe St. Petersburg aufhielt, sagte, die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt. Als Ursache kämen "ein Unfall, ein Verbrechen und vor allem Terrorismus" in Frage. Die Justiz eröffnete Ermittlungen nach Paragraph 205 des russischen Strafgesetzbuches, der die Strafbarkeit von Terroranschlägen regelt.

Die Explosion ereignete sich an einem belebten Nahverkehrsknotenpunkt in Russlands zweitgrößter Stadt, am U-Bahnhof Technologisches Institut. Ein "unbekannter Gegenstand" sei in einem U-Bahnwaggon explodiert, zitierten russische Nachrichtenagenturen eine Mitteilung des U-Bahnbetreibers.

Kurz darauf wurde ein selbstgebauter Sprengsatz in der U-Bahnstation am Wosstanija-Platz in der Petersburger Innenstadt "gefunden und rechtzeitig entschärft", wie die russischen Anti-Terror-Behörden mitteilten.

Sämtliche U-Bahnhöfe der Stadt wurden geschlossen. Auch die Betreiber der Moskauer Metro erklärten über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen würden ergriffen. Die russischen Sicherheitsbehörden kündigten verschärfte Überwachungen an allen Verkehrsknotenpunkten und belebten Plätzen in Russland an.

Bilder des staatlichen Fernsehens zeigten am Explosionsort in St. Petersburg einen Waggon mit herausgesprengter Tür und blutüberströmte Opfer auf dem Bahnsteig. Vor der Station spielten sich chaotische Szenen ab. Der Großeinsatz von Rettungskräften brachte den Verkehr teils zum Erliegen; verzweifelte Menschen versuchten, ihre Angehörigen zu kontaktieren. "Meine Mutter war in der U-Bahn", sagte eine Frau der Nachrichtenagentur AFP. "Ich kann sie nicht erreichen."

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte sich in Luxemburg tief bestürzt über die "furchtbaren Nachrichten aus St. Petersburg". Vieles deute auf "einen hinterhältigen Anschlag" hin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußerte "Entsetzen und Trauer" und übermittelte den Opfern und Hinterbliebenen sein Mitgefühl.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Ereignisse in St. Petersburg als "schrecklich", Frankreichs Präsident François Hollande bot Russland die Unterstützung seines Landes an.

Russische Sicherheitsbehörden hatten in der Vergangenheit regelmäßig mitgeteilt, sie hätten Anschlagsversuche auf den öffentlichen Nahverkehr in Moskau vereitelt. Zuletzt hatten 2013 zwei Selbstmordanschläge Russland erschüttert.

Bei einem Anschlag in einem Bahnhof von Wolgograd riss eine Selbstmordattentäterin mindestens 17 Menschen mit in den Tod. Nur einen Tag später sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Bus in Wolgograd in die Luft, mindestens 16 Menschen wurden dabei getötet. Im Januar 2011 waren durch einen Selbstmordanschlag am Domodedowo-Flughafen bei Moskau 37 Menschen getötet worden.

Im September 2015 hatte Russland in den Syrien-Konflikt eingegriffen. Moskau unterstützt in dem Bürgerkriegsland die Truppen von Präsident Baschar al-Assad. Danach hatte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu Anschlägen gegen Russland aufgerufen.