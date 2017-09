Schwesig: Es gibt "keine Hintertür" für eine große Koalition

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat zurückgewiesen, dass die SPD ihr Nein zu einer großen Koalition im Falle eines Rückzugs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überdenken könnte. "Spekulationen aller Art sind unnötig", sagte Schwesig dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Es gibt keine Hintertür, da ist sich die gesamte Parteiführung einig."

Hintergrund sind Äußerungen des früheren SPD-Fraktionschefs Thomas Oppermann. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" hatte Oppermann am Donnerstagabend gesagt: "Unser Platz ist in der Opposition, das ist eindeutig." Auf die Frage, wie dies im Falle eines Rückzugs von Bundeskanzlerin Angela Merkel aussehe, antwortete er jedoch: "Das wäre in der Tat eine neue Situation. Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht."

Gleichzeitig zeigte sich Oppermann überzeugt, dass es zu einer Koalition aus Union, FDP und Grünen kommen werde. Außerdem sei es in der SPD nicht durchzusetzen, erneut in eine große Koalition einzutreten.