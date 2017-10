SDF-Miliz: Die letzten 3000 Zivilisten haben Raka verlassen

Kurz vor der erwarteten Rückeroberung von Raka im Norden Syriens haben die letzten Zivilisten nach Angaben der SDF-Miliz die einstige syrische IS-Hochburg verlassen. Mehr als 3000 Zivilisten hätten als Teil einer Vereinbarung Raka in der Nacht zum Sonntag verlassen können, sagte ein Sprecher der kurdisch-arabischen Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) der Nachrichtenagentur AFP. In der Stadt gebe es mit Ausnahme der Familien der dort noch verschanzten Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "keine Zivilisten" mehr.

Der IS hatte Raka im Januar 2014 erobert und später zur inoffiziellen Hauptstadt seines selbsternannten "Kalifats" gemacht. Im Juni marschierten Kämpfer der SDF mit Unterstützung der US-geführten Koalition in Raka ein. Inzwischen stehen rund 90 Prozent der Stadt unter ihrer Kontrolle.

Um bei den Kämpfen um die noch verbliebenen Gebiete unter IS-Kontrolle Zivilisten zu schonen, war mit örtlichen Führern in den vergangenen Tagen über eine Evakuierungs-Vereinbarung verhandelt worden.