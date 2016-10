Sechs Jahre und neun Monate Haft für 23-Jährigen wegen IS-Mitgliedschaft

Wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Donnerstag einen 23-Jährigen zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Nach rund siebenmonatiger Hauptverhandlung hielt der Strafsenat die Teilnahme des verurteilten Kerim Marc B. an Kampfhandlungen in Syrien für erwiesen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Der Angeklagte hatte bestritten, an Kämpfen beteiligt gewesen zu sein.

Laut Urteil reiste B. im März 2013 nach Syrien und schloss sich dort Anfang Oktober 2013 dem IS an. Nach einem kurzen Aufenthalt im Januar 2014 in Deutschland aufgrund einer Verletzung durch Granatsplitter soll er nach Syrien zurückgekehrt sein und dort weiter für den IS gekämpft haben.

Spätestens im September 2014 entschloss sich B. demnach zur Rückkehr nach Deutschland. Zu diesem Zweck reiste er nach Überzeugung des Gerichts illegal in die Türkei ein, wo er Mitte Januar 2015 festgenommen wurde.

Bei der Strafzumessung berücksichtigten die Richter zu Gunsten des Angeklagten dessen junges Alter bei der Tatbegehung und sein Geständnis, einen Treueeid auf den IS abgelegt zu haben. Zu seinen Lasten wertete der Senat jedoch die Dauer seiner IS-Mitgliedschaft und seine "nicht ganz untergeordnete Rolle" in der Dschihadistenmiliz. Gegen das Urteil ist Revision beim Bundesgerichtshof möglich.