Sechs mutmaßliche Salafisten in Hamburg vor Gericht

Vor dem Hamburger Landgericht hat am Montag der Prozess gegen sechs mutmaßliche Salafisten aus Norddeutschland begonnen. Den aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein stammenden Männern im Alter zwischen 17 und 26 Jahren wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Sie sollen sich im April 2017 auf dem Weg nach Syrien gemacht haben, um sich dort der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen.

Der Anklage zufolge wollten sie sich dort auch ausbilden lassen, um außerhalb Syriens Gewalttaten zu begehen. Nach Verlesung der Anklage wurde die Öffentlichkeit bis zum Ende der Beweisaufnahme vom Prozess ausgeschlossen, weil auch Minderjährige unter den Angeklagten seien, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Die Angeklagten sollen sich seit Sommer 2015 radikalisiert und sich der salafistischen Szene angeschlossen haben. Ab März 2016 planten sie nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ihre Ausreise nach Syrien, um sich dort dem IS anzuschließen, zu kämpfen und sich im Umgang mit Waffen, Sprengstoffen und Kampftechniken unterweisen zu lassen.

Ihre Erfahrungen hätten sie unmittelbar für die Begehung einer Gewalttat zur Unterstützung des IS in oder außerhalb Syriens nutzen wollen, heißt es in der Anklage. Eine konkrete Anschlagsplanung ist nicht Gegenstand der Verfahrens.

Im April dieses Jahres sollen die sechs Männer von Hamburg aus mit dem Zug in Richtung Türkei aufgebrochen sein, um von dort weiter nach Syrien zu reisen. Sie fielen allerdings bei Grenzkontrollen auf und wurden nach Deutschland zurückgebracht und verhaftet.

Ein Teil der Angeklagten muss sich zudem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen versuchter Gefangenenbefreiung, vorsätzlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Drei Angeklagte im Alter von 17, 19 und 26 Jahren stammen aus Hamburg, ein 19- und ein 20-jähriger Angeklagter wohnen in Schleswig-Holstein. Ein weiterer Angeklagter im Alter von 17 Jahren kommt aus dem niedersächsischen Gifhorn. Für den Prozess sind weitere 20 Verhandlungstage bis April 2018 anberaumt.