Sechs Tote bei Anschlag auf Moschee in Kanada

Bewaffnete Täter haben in der kanadischen Stadt Québec eine Moschee gestürmt und sechs Menschen getötet. Acht Gläubige wurden verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Zeugen zufolge eröffneten die maskierten Männer am Sonntag während des Abendgebets in dem Islamischen Kulturzentrum das Feuer. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von einem "Terroranschlag". Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Wie Augenzeugen den örtlichen Fernsehsendern berichteten, drangen die Täter zum Ende des Abendgebets in das Kulturzentrum ein und schossen auf die Gläubigen. Etwa 50 Menschen hielten sich zu diesem Zeitpunkt in der auch Große Moschee genannten Einrichtung auf.

Die Polizei startete eine großangelegte Suche nach den beiden Verdächtigen. Einer von ihnen wurde nahe dem Tatort gestellt, den zweiten Tatverdächtigen fassten die Einsatzkräfte nach einer Verfolgungsjagd etwa 20 Kilometer von der Moschee entfernt. Angaben zur Identität der beiden Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht. Ein Zeuge sagte dem Sender Radio-Canada, einer der Täter habe einen "starken Québec-Akzent" gehabt.

Es war der erste tödliche Anschlag auf eine Moschee in Kanada. Es gab aber bereits zuvor eine Reihe anti-muslimischer Attacken: So hatten Unbekannte im vergangenen Sommer einen Schweinekopf vor die Tür des Islamischen Kulturzentrums in Québec gelegt.

Andere Moscheen im Land wurden mit rassistischen Graffiti bemalt. "Ich verstehe nicht, warum das hier passierte, es ist doch nur eine kleine Moschee in Québec, hier ist nicht Montréal und nicht Toronto", sagte ein Mann, der den Angriff miterlebt hatte.

Premierminister Trudeau verurteilte das "terroristische Attentat auf Muslime in einem Gotteshaus". Muslimische Kanadier seien ein wichtiger Teil der Gesellschaft, erklärte er am Montag. "Vielfalt ist unsere Stärke", sagte der Regierungschef. Derartige "sinnlose Taten" hätten keinen Platz "in unseren Gemeinden, Städten und unserem Land". Den Opfern und ihren Angehörigen sprach Trudeau sein Mitgefühl aus.

Québec lehne "diese barbarische Gewalt" ab, erklärte der Regierungschef der gleichnamigen Provinz, Philippe Couillard. Er rief zur Solidarität mit "allen Einwohnern Québecs muslimischen Glaubens" auf. Nach dem Anschlag versammelten sich Demonstranten zu einer spontanen Kundgebung vor der Moschee.

Auch international sorgte die Attacke für Entsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Attacke eine "verachtenswerte Tat". Das "grausame Attentat auf betende Muslime" verurteilte auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Frankreichs Präsident François Hollande sprach von einem Anschlag auf "den Geist des Friedens und der Offenheit" in Québec.

Nationalistische und islamfeindliche Organisationen in Québec distanzierten sich von dem Anschlag. "Gewalt ist für uns keine Lösung", erklärten die Gruppierung Fédération des Québécois de souche und die Organisation Atalante Québec. Auch die islamfeindliche Vereinigung La Meute verurteilte am Montag "jegliche Gewaltanwendung". Die rechten Gruppen hatten zuvor Trudeaus Einwanderungspolitik immer wieder kritisiert.

Der kanadische Regierungschef hatte am Samstag als Reaktion auf das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot gegen Bürger mehrerer muslimischer Länder den Willen seines Landes bekräftigt, weiterhin Flüchtlinge aufzunehmen - unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit. Einwanderungsminister Ahmed Hussen erklärte, die wegen der US-Einreisebeschränkungen in Kanada gestrandeten Reisenden würden eine vorübergehende Aufenthaltsgenehmigung erhalten.