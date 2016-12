Seehofer: Ohne Obergrenze bei Flüchtlingen in die Opposition

CSU-Chef Horst Seehofer hat bekräftigt, dass eine Obergrenze bei der Zuwanderung für ihn Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei nach der Bundestagswahl ist. Auf die Frage, ob die CSU sonst in die Opposition gehen würde, sagte Seehofer am Mittwochabend in der ARD-Sondersendung "Farbe bekennen": "Das haben Sie richtig verstanden." In der Koalitionsfrage legte er sich nicht fest.

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident äußerte sich zuversichtlich, seine Position in der Flüchtlingspolitik gegen den Widerstand von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel durchsetzen zu können. "Wir werden zu einer Obergrenze kommen", weil auch die CDU und Merkel Zuwanderungszahlen wie im vergangenen Jahr vermeiden wollten. "Wir garantieren der Bevölkerung für den Fall, dass wir uns an einer Regierung beteiligen werden, dafür zu sorgen, dass das in die Regierungspolitik Einzug hält", stellte Seehofer weiter klar.

Der Ministerpräsident sprach sich zudem dafür aus, den CDU-Parteitagsbeschluss, doppelte Staatsbürgerschaften nur noch in Ausnahmefällen zuzulassen, in das Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufzunehmen, "jedenfalls bei der CSU". Allerdings könne auch die CDU seiner Meinung nach "einen Parteitagsbeschluss nicht unberücksichtigt lassen". Merkel lehnt den mit knapper Mehrheit gegen den Willen der Parteispitze gefassten Beschluss ab.

Danach müssten sich in Deutschland geborene Kinder von Ausländern wieder zwischen dem deutschen Pass und dem ihrer Eltern entscheiden. Dies wurde von Seehofer ausdrücklich unterstützt. "Ich freue mich, dass die CDU sich Stück für Stück auf unsere Position zubewegt", sagte er weiter.

Zur Frage nach möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl sagte Seehofer: "Wir werden für die eigene Stärke kämpfen." Dann werde man sehen, "was die Bevölkerung entscheidet". Zu einem Bündnis mit den Grünen äußerte sich der CSU-Chef skeptisch. Er begründete dies damit, dass die Grünen Steuererhöhungen, mehr Schulden und ein Verbot von Verbrennungsmotoren fordern würden.

Allerdings vermied Seehofer auch ausdrücklich eine Absage an Schwarz-Grün. "Das ist für mich kein Ausschlussargument, anders als bei der Obergrenze", sagte er der ARD. Zur Frage, wie die künftige Führungsmannschaft seiner Partei aussehen werde und wer die CSU nach der Wahl auf Bundesebene vertreten solle, wollte sich Seehofer nicht äußern.