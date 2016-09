Seehofer heizt Personalspekulationen an und sieht CSU in Existenzkampf

CSU-Chef Horst Seehofer hat seine Partei auf einen Existenzkampf bei der kommenden Bundestagswahl eingeschworen und Spekulationen über eine eigene Rückkehr nach Berlin befeuert: Seehofer forderte am Samstag zum Abschluss einer Vorstandsklausur im Schloss Schwarzenfeld von seiner Partei, mit der "besten Formation" in die in einem Jahr stattfindende Wahl zu ziehen. Mit der Schwesterpartei CDU sieht er sich in vielen Punkten auf einer Linie - nur bei der Flüchtlingspolitik nicht.

Seehofer wies Spekulationen zurück, die CSU könnte einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Dies gehöre nicht zur Gedankenwelt seiner Partei. Wie üblich will die CSU aber einen eigenen Spitzenkandidaten nominieren. Auch auf Nachfragen wollte Seehofer dabei nicht ausschließen, dass er diese Aufgabe übernehmen könnte.

Der CSU-Chef führt seit Monaten mit CDU-Chefin Angela Merkel einen Streit um die Flüchtlingspolitik. Seehofer bekam nach eigenen Worten vom Parteivorstand Rückenwind, zuerst die inhaltlichen Fragen zu klären und dann das Personal. Im ersten Quartal des nächsten Jahres sollten dann die personellen Entscheidungen seiner Partei getroffen werden.

Seehofer sagte, auch wegen der gesamtpolitischen Umstände sei die Bundestagswahl "von existenzieller Bedeutung" für die CSU. Deshalb müssten die besten Köpfe im Bund antreten. "Wenn die Verantwortung es erfordert, muss man sich zur Verfügung stellen", sagte Seehofer.

In der CSU heizte diese Aussage auch Spekulationen an, ob der CSU-Chef womöglich einen seiner bundesweit bekannten bayerischen Ressortchefs wie Innenminister Joachim Herrmann oder Finanzminister Markus Söder nach Berlin schicken will. Seehofer sagte, er werde eine Reihe von Gesprächen führen. Die Entscheidungen reduzierten sich nicht auf einen Namen. Die ersten fünf Namen auf dem Stimmzettel würden sich vom Wähler genau angesehen. Söder allerdings hatte erst kürzlich einen Wechsel nach Berlin ausgeschlossen.

Inhaltlich bekam Seehofer vom Vorstand einstimmig Rückendeckung für Konzepte etwa zur Steuer-, Sicherheits- und Außenpolitik. Er sagte zur Zusammenarbeit mit der CDU, "wir wollen die Gemeinsamkeit". In den meisten inhaltlichen Themen sei dies nach seiner Einschätzung ohne Weiteres möglich.

Ausnahme sei die Flüchtlingspolitik, wo der CSU-Vorstand in einem am Freitagabend verabschiedeten Konzept eine Obergrenze von 200.000 fordert. Hier zeigte der CSU-Chef weiter keine Kompromissbereitschaft zu der von der CDU abgelehnten Obergrenze. "Wir können nicht Gemeinsamkeit um den Preis pflegen, dass wir politische Inhalte der CSU opfern."

Neben der Flüchtlingspolitik sieht Seehofer auch bei der Mütterrente derzeit keine Chance auf eine Eingigung mit der CDU. Nach dem Vorstandsbeschluss will die CSU für Mütter mit vor dem Jahr 1992 geborenen Kindern ein drittes Jahr Erziehungszeit für die Rente anrechnen lassen, womit eine vollständige Gleichstellung der Kindererziehungsleistungen von Müttern erreicht wäre.

Zum Thema bundesweite Volksentscheide will die CSU zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung abhalten. Seehofer sagte, dies solle bis zum Parteitag Anfang November Klarheit schaffen, ob die CSU für bundesweite Volksentscheide eintritt und unter welchen Bedingungen. Diese Position könnte dann ebenso wie das neue CSU-Grundsatzprogramm vom Parteitag beschlossen werden.