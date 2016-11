Seehofer unterlässt weitere Angriffe auf Merkel - und räumt Fehler ein

Trotz der Meinungsverschiedenheiten in der Flüchtlingspolitik hat sich Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer auf dem CSU-Parteitag um eine Annäherung an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bemüht. Der CSU-Chef verzichtete am Freitag trotz des Konflikts um eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen auf Angriffe gegen die nicht in München anwesende CDU-Vorsitzende. Indirekt räumte Seehofer sogar Fehler im Konflikt mit der Kanzlerin ein.

"Die Leute wollen wissen, nach welchen Regeln wird künftig in Europa und in Deutschland die Zuwanderung gestaltet", sagte Seehofer in seiner mehr als anderthalbstündigen Rede. In dem Punkt gebe es mit der CDU noch immer keine Verständigung. "Aber die Gespräche laufen ganz vernünftig."

Der Streit um die von Seehofer geforderte Obergrenze schwelt seit Monaten. Im vergangenen Jahr hatte Seehofer die Kanzlerin nach ihrer Gastrede auf dem CSU-Parteitag minutenlang auf offener Bühne wegen ihrer Flüchtlingspolitik kritisiert.

In diesem Jahr wurde die CDU-Chefin wegen des Konflikts nicht zu dem zweitägigen CSU-Parteitag eingeladen - erstmals seit Merkel Kanzlerin ist. Seehofer verzichtete nun auf weitere Attacken auf die Vorsitzende der Schwesterpartei, auch wenn er auf seinem Standpunkt beharrte.

Indirekt räumte der bayerische Ministerpräsident aber Fehler im Umgang mit Merkel ein: Seehofer betonte offenbar in Anspielung auf den von ihm herbeigeführten Eklat vor einem Jahr, einen Dissenz auf offener Bühne durchzuführen "wäre ein grober politischer Fehler". Er fügte hinzu: "Ich habe da so meine Erfahrungen." Der CSU-Chef zeigte sich zudem selbstkritisch: "Es ist auch nicht verkehrt, wenn man in höherem Alter klüger wird."

Seehofers Angriffe gegen Merkel hatten das Verhältnis der beiden Schwesterparteien schwer belastet. Merkel und er seien sich einig, die Gespräche über eine Obergrenze für Flüchtlinge weiter zu führen, sagte der CSU-Chef. Für einen "unehrlichen Kompromiss" seien aber beide nicht zu haben.

Seehofer stellte damit in Aussicht, dass es im Jahr vor der Bundestagswahl zu keiner Einigung der beiden Unionsparteien kommen könnte. Merkel lehnt eine Obergrenze für die Aufnahme von Asylsuchenden als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ab.

Der CSU-Chef beklagte in München, die Flüchtlingskrise habe die Menschen im Land verunsichert und gespalten. Angesichts der großen Erfolge der AfD bei den vergangenen Landtagswahlen sprach Seehofer von "tektonischen Verschiebungen in der politischen Landschaft"

Seehofer rief seine Partei auf, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen. Die CSU müsse sich bemühen, "verlorene Stimmen von Demokraten - nicht von Radikalen und Extremisten - wieder zurückzugewinnen".

Die Delegierten stimmten auf dem zweitägigen Parteitag einem Leitantrag gegen den "politischen Islam" zu. Die Parteispitze machte aber ausdrücklich klar, dass sie sich damit nicht gegen den Islam stellen will.

Eine "trennscharfe Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus" baue Islamfeindlichkeit vor, zeigte sich Seehofer überzeugt. Die Delegierten nahmen zudem einen Antrag unter der Überschrift "Linksrutsch verhindern" an, der sich gegen ein mögliches Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei nach der Bundestagswahl richtet.

Der Parteitag wird am Samstag fortgesetzt. Dann steht unter anderem die Beratung über ein neues CSU-Grundsatzprogramm an.