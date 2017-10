Seehofer will weiter zuerst in Berlin verhandeln und dann Personalfrage klären

CSU-Chef Horst Seehofer kämpft in seiner Partei um das Heft des Handelns. Zuerst sollten die Gespräche in Berlin geführt werden und danach die Personalfragen der CSU geklärt werden, bekräftigte Seehofer am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München seinen bisherigen Fahrplan. Es müsse jetzt "auf Sicht" gefahren werden. Angesichts wiederholter Rücktrittsforderungen plädierten andere CSU-Politiker für Geschlossenheit.

Seehofers Rückzug war in der vergangenen Woche aus dem CSU-Bezirk München gefordert worden, an dessen Spitze sein Kultusminister Ludwig Spaenle steht. Davor hatte mit dem Finanzstaatsekretär Albert Füracker bereits ein anderes Kabinettsmitglied des bayerischen Ministerpräsidenten den Rücktritt Seehofers gefordert.

Der CSU-Chef wollte sich nicht zu seinem weiteren Umgang mit Spaenle äußern. Er bekräftigte aber seine Ankündigung, sich dem Dialog mit der Parteibasis zu stellen. Dies sei keine Werbetour für seine Wiederwahl, sondern solle der offenen Aussprache dienen. Der Zeitpunkt sei noch offen - zuerst müssten die Termine für die Sondierungsgespräche und möglichen Koalitionsverhandlungen in Berlin stehen.

Im CSU-Vorstand gab es nach Angaben von Teilnehmern Forderungen an Seehofer, den Schulterschluss mit dem zweiten starken Mann der CSU, Finanzminister Markus Söder, zu suchen. Auch darauf ging der CSU-Chef nicht näher ein. Er kam auch nicht Forderungen nach, Söder doch noch in das CSU-Team für die Sondierungsgespräche in Berlin zu holen. Er werde die bereits festgelegte Runde nicht noch einmal aufmachen, sagte der Parteichef.

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte, die Zusammensetzung der CSU-Gruppe sei wie bei der vergangenen Bundestagswahl erfolgt. Entscheidend sei, dass die Landesgruppe stark vertreten sei, weil diese eine Koalition mittragen müsse.

Dobrindt nannte die neuerliche Debatte über Seehofers Zukunft hinderlich für die Arbeit in Berlin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer rief zur unbedingten Geschlossenheit auf. Die CSU sei nur erfolgreich, "wenn wir als monolithischer Block zusammen stehen".