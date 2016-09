Sellering erfreut über "tolles Ergbenis" nach "schwerstem Wahlkampf" für SPD

Nach dem Wahlsieg seiner SPD in Mecklenburg-Vorpommern hat sich Regierungschef Erwin Sellering erfreut gezeigt. "Das ist ein tolles Ergebnis", sagte Sellering am Sonntag in Schwerin. Seine Partei stehe am Ende des "schwersten Wahlkampfs, den die SPD hier zu führen hatte". Er wolle nun bezüglich der anstehenden Koalitionsgespräche "ganz genau schauen", fügte er ohne weitere Details hinzu.

Angesichts des starken Abschneidens der AfD, die auf Platz zwei vor der CDU landete, mache er sich "große Sorgen", sagte Sellering.

SPD-Chef Sigmar Gabriel lobte in Berlin, die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern hätten "Kurs gehalten, obwohl die SPD da oben schon abgeschrieben wurde von manchen Kommentatoren".

Die rechtspopulistische AfD holte mit ihrer scharfen Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik ersten Hochrechnungen für ARD und ZDF zufolge 21,0 bis 21,4 Prozent. Die CDU fuhr demnach mit 19,2 bis 19,8 Prozent ihr historisch schlechtestes Landesergebnis ein. Klare Wahlsiegerin ist Sellerings SPD mit 30,2 bis 30,4 Prozent.